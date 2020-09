Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 settembre 2020: i pronostici di questa giornata

Riuscirai a nascondere un errore sul lavoro, ma non dirlo agli altri! Sarai giudizioso nelle tue spese e non tollererai alcuna spesa eccessiva. La salute dei malati mostrerà un netto miglioramento.

L’esperienza di stare insieme con la famiglia si rivelerà molto piacevole. Gli investimenti immobiliari pagheranno profumatamente, quindi inizia a pensare su questa linea.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre: Gemelli

È indicato il superamento della mancanza di autostima sul fronte accademico. Rimanere in isolamento con qualcuno che ami potrebbe vanificare i tuoi sforzi romantici.

Oroscopo Paolo Fox, 7 settembre: Cancro

Fai lodevolmente bene in un progetto o in un esame e ne esci a pieni voti. Alcuni di voi potranno evitare una spesa importante pensando ad altre alternative. Per alcuni è possibile motivarsi per ottenere una figura perfetta.

Aggiornamento ore 6.00