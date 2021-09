Oroscopo Paolo Fox oggi, 9 settembre 2021: le previsioni del giorno

Buon giovedì, dopo le ultime previsioni ci concentriamo sui pronostici di Paolo Fox di oggi, 9 settembre 2021.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra rielaborazione libera dall’app Astri. Considerate inoltre i pronostici del mese e della settimana.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre: Ariete

Potresti non essere in buoni rapporti con il tuo partner su un problema oggi, ma non ha senso prolungare l’agonia aspettando chi batte le palpebre per primo! Oroscopo Paolo Fox 9 settembre: Toro

Non trattare duramente un giovane di famiglia, solo perché sei di cattivo umore. Non avere riserve nel dire di sì a un favore chiesto da un anziano di lavoro; può avvantaggiarti in un secondo momento.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre: Gemelli

È probabile che impieghi il tuo tempo libero a perseguire un vecchio hobby che avevi interrotto. Non accettare sempre i suggerimenti del tuo partner.

Oroscopo Paolo Fox, 9 settembre: Cancro

È probabile che tu visiti un paese straniero per una joint venture, quindi vai ben preparato. Un piccolo sforzo in più da parte tua ti consentirà di superare un ostacolo accademico che è diventato un problema negli ultimi tempi.

