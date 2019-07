Oroscopo sabato 20 luglio 2019: cosa dicono le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 20 luglio 2019, segno per segno. Le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera di giovedì 19 luglio 2019. In questo articolo un aggiornamento sulle previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo sabato 20 luglio 2019: le previsioni segno per segno

Oroscopo 20 luglio 2019: Ariete

Può sembrare che i partner e i propri cari siano più emotivi del solito ma solo perché hanno problemi personali da affrontare che li fanno comportare in modo irregolare. Fai quello che puoi per assisterli, ma dai anche loro spazio per sistemarsi.

Oroscopo 20 luglio 2019: Toro

I pianeti indicano che dovrai essere in cima al tuo gioco, fisicamente, mentalmente ed emotivamente, nel fine settimana. Molto dipenderà dall’atteggiamento che scegli di adottare, quindi sii positivo e credi di meritare di avere successo.

Oroscopo 20 luglio 2019: Gemelli

Dimentica ciò che può essere andato storto in passato e concentrati solo su ciò che può andare bene in futuro. Il tuo potenziale è quasi illimitato, ma spetta a te far sì che le cose accadano: le cose belle della vita non ti cadranno addosso.

Oroscopo 20 luglio 2019: Cancro

I pianeti avvertono che quelli intorno a te sono alquanto suscettibili al momento, quindi anche se le tue intenzioni sono nobili, mantieni le distanze e aiuta da lontano.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 20 luglio 2019: Leone

Marte nel tuo segno ti dà tanta energia e tanta ambizione, ma mentre il pianeta della mente Mercurio scivola di nuovo nell’area più delicata, oggi potresti non avere fiducia in te stesso.

Oroscopo 20 luglio 2019: Vergine

Se hai cercato di prendere le distanze da qualcuno la cui presenza nella tua vita è diventata un po ‘pesante ora è il momento di fare la tua mossa. Scegli attentamente le tue parole.

Oroscopo 20 luglio 2019: Bilancia

Il ritmo della vita è cresciuto molto tardi e nel complesso sei riuscito a tenere il passo, ma in alcune aree devi rallentare e pensare di più a quello che stai facendo e perché. Chiediti: qual è il fine ultimo?

Oroscopo 20 luglio 2019: Scorpione

Marte nell’area di carriera del tuo grafico sta facendo accadere le cose sul fronte del lavoro, ma altre influenze cosmiche ti hanno fatto riflettere profondamente sui tuoi obiettivi a lungo termine. Non lasciare che i tuoi pensieri prendano il sopravvento completamente, in fin dei conti sono le azioni quelle che contano di più.

Aggiornamento ore 12.00

Oroscopo 20 luglio 2019: Sagittario

C’è un fattore di fortuna definito che lavora a tuo favore al momento, ma con il pianeta della mente Mercurio in una delle sue fasi retrograde hai la tendenza a pensare al peggio. Quello che succede oggi ti aiuterà in molti modi, quindi non ti preoccupare.

Oroscopo 20 luglio 2019: Capricorno

Se vuoi andare nel mondo allora devi agire subito. Mentre i tuoi rivali stanno ancora valutando le loro opzioni, puoi essere in vantaggio su di loro seguendo il tuo istinto e aprendoti a tutte le opportunità.

Oroscopo 20 luglio 2019: Acquario

L’universo è dalla tua parte e vuole aiutarti, ma prima devi dimostrare che sei pronto a rischiare la tua posizione comoda e ad andare in una nuova direzione audace. Oggi è il primo giorno del resto della tua vita.

Oroscopo 20 luglio 2019: Pesci

Ciò che le altre persone ti dicono oggi può sembrare sincero, ma ti consigliamo vivamente di leggere tra le righe per capire cosa significano veramente. Mentre il pianeta delle comunicazioni Mercurio si muove in senso retrogrado, devi mettere in discussione tutto.

Aggiornamento ore 14.00