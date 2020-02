Oroscopo settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 10 al 16 febbraio 2020

Oggi è lunedì e ritorna l’oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana, da lunedì 10 febbraio 2020 a domenica 16 febbraio 2020. Come di consueto, Paolo Fox si occupa di prevedere come andrà questa seconda settimana di febbraio, valutando i movimenti astrali nei prossimi giorni.

Vediamo allora come è configurato l’oroscopo della settimana e cosa si prevede nei prossimi 7 giorni, con i pronostici tratti dall’app Astri di Paolo Fox, senza dimenticare l’oroscopo mensile.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Il partner si può lamentare se ti senti un po ‘pigro di recente circa le attività normali. La vita di una coppia scuoterà queste emozioni difficili e potrebbe anche disturbarti. Nonostante alcuni conflitti, questo periodo è molto interessante nell’ambiente di lavoro. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Questa settimana dovrebbe permetterti di avvicinarti al tuo partner. Al lavoro, dovrai dimostrare la tua efficacia. Se riesci a superare alcuni degli ostacoli e ottenere un buon ritorno, otterrai risultati importanti. Non aver paura di agire, applica le tue vecchie idee. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Nessuna notizia specifica su cui stare attenti della prossima settimana. In coppia avrete giorni tranquilli. Apprezzerai anche i piccoli piaceri che circondano l’attività. L’area di lavoro mostra le influenze positive del pianeta Urano. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro La sensibilità è una priorità in questi giorni, la settimana è caratterizzata da tenerezza e armonia. Ma fai attenzione ai fulmini inaspettati che potrebbero mettere in discussione la tua storia. Coloro che sono soli devono rafforzare le relazioni tra le persone. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Il confronto settimanale mostra che la vita coniugale sarà fondamentale per le tue preoccupazioni. Altri sono grati a Giove, che aumenterà la sua attrattiva e aumenterà la comprensione. Chi cerca l’amore non dovrebbe disperare. Tutto può succedere in qualsiasi momento. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

La settimana inizia con tensioni che non minacciano la stabilità della coppia, ovviamente, ma rappresentano un ostacolo alla convivenza. Hai accettato di discuterne con calma, permettendo all’altra persona di esprimere pienamente le sue opinioni. I soli avranno una grande opportunità di incontrare una persona speciale la prossima settimana.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

La stabilità si ottiene facilmente se entrambe le parti desiderano un compromesso. D’altra parte, se ci sono tensioni, tutto non può essere risolto dall’oggi al domani. La vita in due migliorerà se c’è un accordo con l’altro. Le attività di accelerazione della carriera andranno bene e ti permetteranno di stabilire relazioni importanti per la tua crescita.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Se il tuo amore ha vissuto un momento instabile, farai di tutto per superare quei problemi. Ma fai attenzione perché chi ha una storia parallela può avere problemi. Nell’oroscopo settimanale ci sono condizioni che non possono più essere soddisfatte. Al lavoro, risparmia.

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Mercurio consente una relazione rilassata e confortevole. Ma sarai più propositivo con il partner. Mentre l’idea del tuo progresso ti ha spaventato finora, potresti anche voler riconsiderare la proposta. Quando sei titubante, hai una decisione molto difficile nella tua mente.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

L’oroscopo della prossima settimana ti invita a stare attento all’amore. Se chiedi al partner di mostrarti i suoi sentimenti, potresti essere molto deluso. Nel frattempo, se dovessi essere un po ‘più realistico e connetterti prima con gli altri, la tua relazione romantica ti darà maggiore soddisfazione.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Questo periodo sembra molto promettente. La visione positiva del pianeta Venere ti ispirerà a goderti tutta la felicità della compagnia della persona amata. Ora è il momento di costruire qualcosa di importante. Dati i sentimenti di Venere, non ti accontenterai più di emozioni condivise, cene a lume di candela e romantiche passeggiate in coppia.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Le stelle suggeriscono che la tua attrazione sarà una grande arma per te. Tuttavia, è importante occuparsi della persona amata. Per coloro che sono soli, è possibile che a causa del loro grande orgoglio, sarà difficile ammettere la loro attrazione per qualcuno.

