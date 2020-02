Oroscopo settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 17 al 23 febbraio 2020

Con l’inizio della settimana torniamo a occuparci dell’oroscopo di Paolo Fox per i prossimi sette giorni, da lunedì 17 febbraio 2020 a domenica 23 febbraio 2020. Al solito, Paolo Fox offre le sue previsioni per l’intera settimana, segno per segno, con l’andamento in base alle influenze astrali.

Scopriamo subito quindi le nuove previsioni della settimana e cosa accadrà con i consigli tratti dall’app Astri di Paolo Fox, senza dimenticare le previsioni di febbraio.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Sei sotto pressione perché hai progetti in sospeso o perché hai progetti in corso, non come ti aspetteresti. Serve essere consapevoli delle tensioni che possono continuare nel mezzo della settimana. Prendi anche l’iniziativa. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Ami una persona? Vai avanti e raggiungi il tuo obiettivo, nonostante le sfide. Ci sono persone separate e che non vogliono più entrare in relazioni: dobbiamo rompere questo blocco dal passato. Venere colpirà presto il segno e aiuterà le coppie in crisi. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Le cose stanno migliorando, soprattutto se hai qualche sfida da sostenere. Nuove offerte potrebbero venire da te. Lunedì evita il tumulto che ti circonda: martedì e mercoledì saranno i giorni migliori della settimana. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Stelle contrastanti sul piano sentimentale, soprattutto mercoledì. Potresti lavorare sodo e non essere in grado di incontrare la persona amata. Alcune persone che sono malate e stanche vogliono essere sole su un’isola remota. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone L’unica cosa che può salvarti è il solito tema finanziario. Devi investire con attenzione. Sebbene questo denaro possa essere applicato, non chiude le porte dei progetti che saranno importanti per la seconda parte dell’anno. Le relazioni con gli altri sono estremamente positive, grazie alla grazia di Venere. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Il grande cielo, per te, sarà ancora più amoroso a marzo. Ci sono buone coppie, ma ci sono anche novità improvvise. Chi penserà che il percorso sia una bella avventura da vivere con la persona giusta sarà apprezzato.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Le tue abilità sul posto di lavoro sono fuori dubbio: il problema è la tua forza fisica. Quando vuoi andare avanti, sei molto stanco. Sei davvero stanco di soddisfare i desideri degli altri e puoi relazionarti con una persona molto persistente. Sei impaziente, perché le storie contrastanti sono aggravanti e devi stare attento almeno fino a venerdì.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

La settimana è propizia per chiarire l’amore. Hai una piccola crisi con il tuo partner? Adesso devi parlare. Vuoi raggiungere quella specificità che stavi cercando da un po ‘di tempo. La sensibilità ti farà sentire stanco anche di recente: alcune buone offerte di lavoro potrebbero arrivare mercoledì.

Aggiornamento alle 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Nonostante la positività di Venere, sei critico e offensivo. Devi capire cosa vuoi fare, soprattutto se hai una situazione del passato. I nuovi appuntamenti non devono essere valutati. La domenica è uno dei giorni più stressanti della settimana.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Non solo è un clima controverso, ti senti come se qualcuno stesse cercando di attaccarti dall’esterno. Sei frustrato dall’amore. Alla fine sarai in grado di parlare chiaramente e le tue relazioni miglioreranno, inclusa la tua capacità di ascolto.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Il sole lascia il segno, ma ciò non significa che l’amore sia andato storto: al contrario. Da venerdì, ci saranno stelle favorevoli e la luna con amore sarà di nuovo l’eroina del mese. Le stelle ti offrono incontri importanti e capacità di comprensione. Sabato ci sarà un incontro interessante.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

C’è confusione fino a martedì, ma sabato e domenica la ripresa. Dovrai coprire le tue spese di casa. I sentimenti sul lavoro sono buoni e anche quelli che sono andati via in passato potrebbero venire da te per chiedere aiuto per un lavoro.

Aggiornamento ore 9.00