Oroscopo settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 24 febbraio al 1 marzo 2020

Una nuova settimana è alle porte e sarà come al solito l’oroscopo di Paolo Fox a fornirci le risposte più interessanti, per i giorni da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1 marzo 2020. Con l’ultima settimana di febbraio e il mese di marzo che inizierà proprio al termine di questa, Paolo Fox è pronto a dispensare i suoi consigli.

Vediamo allora cosa sottolineare dei suoi pronostici della settimana nelle elaborazioni tratte liberamente dall’app Astri di Paolo Fox, senza tralasciare le previsioni di questo mese.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Inizia questa settimana stanca ma emozionante. In questa fase, è necessario estrarre ricordi complessi e alcune situazioni che possono aumentare di peso, come una storia d’amore che non funziona più. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Vivi in ​​uno stato di ansia e libertà allo stesso tempo. Devi adattarti al tuo nuovo ruolo al lavoro; alcune delle scelte fatte potrebbero non essere chiare. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Questo periodo è utile per le scelte. C’è una forte ansia, ma non sei un segno che fa a meno dell’amore. Ma fai attenzione alle relazioni e ai tradimenti e non fare affidamento sulla prima persona che viene da te, ma cerca di capire chi ti ama e si sente allo stesso modo. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro La settimana sarà noiosa e frustrante, e c’è chi dice che pensa di poter finalmente sbarazzarsi di qualcosa di pesante. La fatica potrebbe portare problemi con le relazioni con gli altri. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Molti dovranno risolvere una disputa iniziata diversi mesi fa. Dimentica il tuo dolore e la tua vendetta. Se i trasgressori stanno avendo problemi, sii felice e prova a ritrovarti. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Stai attraversando un’importante fase di ricerca e questa settimana sarai più calmo, specialmente per coloro che hanno contratti scaduti o hanno problemi sul lavoro o a casa. Fai attenzione all’ambiente familiare: se hai problemi economici con alcuni parenti, sii calmo.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Ultimamente sei stato stressato perché devi essere coerente con te stesso tutto il tempo. Ciò potrebbe portare a un calo dell’umore domenica. Alcune tensioni devono essere gestite meglio.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Sbarazzati dei pensieri che persistono nella tua vita di recente. Se hai un lavoro o un’attività commerciale, questo è il momento migliore per espandere la tua clientela.

Aggiornamento alle 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Hai la capacità di attrarre le fortune meglio di altri segni. Il transito di Giove nella costellazione sarà molto utile per avere il coraggio e tornare ad avere successo sia per te che per gli altri. È anche un momento positivo per le riunioni.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Non è una buona strategia dire a una persona che scomparirà dalla tua vita se non la vedi da un po’. È particolarmente consigliabile seguire coloro che non sono facilmente gestibili. Qualcuno potrebbe pensare che state imbrogliando.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Soluzioni ad alcune controversie legali o finanziarie. Durante questo periodo, qualcuno sarà in grado di trovare i soldi persi in passato e compensarli. Devi tornare ad interessarti al campo sentimentale.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Non ci sarà modo di perdonare o giustificare una persona che non si è comportata bene durante la settimana. Il ciclo di scelte dove tutto ciò che non funziona dovrebbe essere chiuso.

Aggiornamento ore 9.00