Oroscopo settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 3 al 9 febbraio 2020

Ritorniamo come ogni lunedì con l’oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana, da lunedì 3 febbraio 2020 a domenica 9 febbraio 2020. Iniziato il nuovo mese, Paolo Fox si dedica alle previsioni di questa prima vera settimana di febbraio, in base a quelli che saranno i principali movimenti dei soggetti celesti nei prossimi sette giorni.

Andiamo a vedere subito con l’oroscopo della settimana cosa accadrà nei prossimi 7 giorni, con le previsioni tratte dall’app Astri di Paolo Fox, senza dimenticare l’oroscopo mensile.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Le cose non ti sono ancora chiare, e sembra ovvio, ma alla fine di febbraio lo scenario cambierà in modo significativo. Puoi decidere di stabilire una connessione che sembra essere finita: in questa situazione devi farlo da solo e non concentrarti solo sulle questioni di orgoglio. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro La prossima settimana ci sarà una controversia sentimentale. Se commetti un errore, puoi tornare indietro. Le coppie più fortunate possono pensare a grandi cose: il matrimonio o il figlio. Altri pensano che sia una scelta troppo importante. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Il prossimo Marte è irritante per i Gemelli al lavoro, e questo è particolarmente vero martedì. Soprattutto, i liberi professionisti dovrebbero cercare di tacere tutte le parole che devono dire. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Tanto fastidio nell’amore. Il Cancro può essere irritante, ma può anche decidere di fare passi importanti con il suo partner. Se il tuo partner non si sveglia, avrai problemi. Devi capire cosa vuole veramente il tuo cuore e quindi non portare avanti doppie storie. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Al lavoro, Leone ha vissuto una tensione di due mesi. Pochi hanno sentito che sei arrabbiato perché le persone intorno a te non stanno ascoltando. Sabato e domenica sono i giorni migliori della settimana per negoziare o concordare. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

L’opposizione di Venere è finalmente finita. Devi essere leggermente svuotato di responsabilità che non aiutano i tuoi sentimenti. Le coppie che vivono in una grave crisi dovranno risolvere il loro problema il prima possibile.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Buone notizie per la professione stanno iniziando a venire. A seconda del tuo lavoro, sarai convocato al più presto e riceverai una risposta tempestiva. Coloro che cambiano lavoro per un po ‘finalmente hanno le idee più chiare per il futuro.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Buone notizie per lo Scorpione, soprattutto giovedì: arriverà una sensazione piacevole. Tuttavia, i commercianti o i venditori dovranno differire i pagamenti. Venerdì Venere smette di supportarti. Pertanto, lo stato dell’amore può essere frustrante.

Aggiornamento alle 8.00

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Non stai vivendo un blocco, il desiderio di amare è tornato ed è molto positivo. Devi incontrarti e provare i sentimenti che ti vengono offerti il ​​più profondamente possibile. La coppia che vuole vivere una bella passione o affinare un grande feeling, sarà in grado di farlo nel fine settimana.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Devi usare amorevolmente i benefici di Giove e Saturno. Devi solo prestare attenzione alle parole dure che puoi dire giovedì. Puoi essere esposto a brutte sorprese: ad esempio, puoi vedere che una persona non è fedele.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

L’Acquario deve spesso far fronte alla situazione finanziaria instabile ed è uno dei pochi periodi bloccati in questo senso. Forse hai speso molti soldi e ora è difficile tornare ai ranghi: tanti soldi saranno spesi per casa e bambini.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Devi fermarti per un momento mentre ti abitui alla tensione nel tuo lavoro. Questa situazione ti provoca stress ed è probabile che alcune persone nate sotto il segno non vogliano fare ciò che hanno sempre fatto per un po’ di tempo.

Aggiornamento ore 09.00