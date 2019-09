Oroscopo settimanale Paolo Fox: i pronostici dal 30 settembre al 6 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 30 setembre 2019 a domenica 6 ottobre 2019. Ecco i pronostici per ogni segno zodiacale tratte dall’app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

La settimana che sta per iniziare vi vedrà molto esigenti. Qualcuno cercherà di conquistarvi e fare breccia nel vostro cuore, ma voi preferirete soprassedere senza impegnarvi. Si renderà necessario anche ridiscutere un progetto avviato che non sta andando come avevate previsto. Meglio cambiare direzione di marcia. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Toro

Non cercate cambiamenti in questa settimana e accontentatevi di ciò che avete. Azzardare nuove imprese potrebbe comportare costi troppo onerosi e spese improduttive. Evitate soprattutto di complicare le cose se siete alle prese con la gestione di una situazione molto delicata soprattutto dal punto di vista finanziario. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Gemelli

Se avete avuto dei problemi di cuore in questo mese, i primi giorni di ottobre saranno decisivi per recuperare una relazione e vivere emozioni nuove. Preparatevi se siete single ad un piacevole incontro che potrebbe farvi cambiare idea sull’amore. Soddisfazioni saranno possibili anche in campo lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Cancro

Questa settimana è bene affrontare e chiarire i problemi di coppia evitando che possano degenerare. Meglio non acuire certe tensioni e fare in modo invece che si possa trovare un compromesso. In campo lavorativo vi sarà richiesto un grande sforzo per poter ottenere degli avanzamenti. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Leone

Potreste essere chiamati nei prossimi giorni ad una scelta molto importante per il vostro futuro che potrebbe avere ripercussioni anche nella vostra vita di coppia. Agite con grande cautela e senza colpi di testa. Potreste sentirvi attratti da diverse persone in questi giorni, ma valutate bene.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

C’è la possibilità di recuperare un rapporto sentimentale se non definitivamente compromesso. C’è anche la possibilità che sentiate il bisogno di dichiararvi ad una persona che considerate speciale. Chi ha chiuso da poco una storia può tornare a sperare, magari con una persona inaspettata.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Bilancia

Alcune relazioni di coppia potrebbero essere messe a dura prova in questa prima settimana di ottobre. Se la vostra relazione non è sufficientemente forte aspettatevi dei bruschi contraccolpi. Sul lavoro avete grandi idee che però chi vi sta intorno fatica ad accettare, in parte per diffidenza, in parte per mancanza di fiducia. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Scorpione

State bene in guardia questa settimana. Siete un segno che solitamente vuole puntare in alto e difficilmente vi accontentate del minimo indispensabile. Adesso però non è il momento delle grandi pretese. Accettate le proposte che vi verranno fatte senza alzare troppo la posta. Rischiate di non avere niente. Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Sagittario

In campo lavorativo finalmente dopo un periodo di stallo ecco accendersi una luce. Chi fino ad oggi non vi ha dato credito, scoprirà quanto valete e sentirà il bisogno di valorizzarvi come meritate. Anche in campo sentimentale si annunciano novità, con buoni incontri e maggiore complicità con il partner specie nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Capricorno

Nei prossimi giorni una relazione del passato che pensavate chiusa potrebbe riaffiorare improvvisamente e vi metterà davanti ad un bivio; ripartire o non provarci affatto? Concedete una possibilità soltanto se il vostro ex partner vi dimostrerà con i fatti di essere cambiato. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Acquario Il vostro partner potrebbe volere delle conferme che voi non siete in grado di dargli; potreste anche non avere alcuna intenzione di impegnarvi in una relazione seria. Sarà bene gestire la situazione con grande diplomazia, evitando il rischio di rotture che potrebbe diventare difficile risanare.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Pesci

Fra mercoledì e venerdi potrebbe presentarsi un problema che vi priverà della necessaria tranquillità provocandovi nervosismo e ansia. Tuttavia non perdete la calma, perché riuscirete a gestirlo se non vi farete soprassedere dal pessimismo. In amore cercate emozioni nuove. Forse arriveranno nel weekend.

Aggiornamento ore 12.00