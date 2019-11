Oroscopo settimanale Paolo Fox: la classifica dei segni dal 18 al 24 novembre 2019

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 18 novembre 2019 a domenica 24 novembre 2019. Che cosa prevedono gli astri per noi tutti?

Come noto, l’apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è molto seguito da un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana?

Ebbene, ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 19 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Questa settimana, secondo Paolo Fox Venere vi è molto di aiuto, ma bisogna evitare i contrattempi emotivi e le liti oltre che alcune incongruenze comportamentali. Attenzione anche alle spese. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Per Fox sarete chiamati ad essere ancor più calorosi e meno possessivi di quanto non abbiate fatto finora. C’è nell’aria un nuovo progetto lavorativo e anche domestico pronto a partire, ma non correte troppo, e attenzione a spendere il meno possibile. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Per voi le previsioni di Fox inducono alla cautela, a non correre troppo con l’impeto: così otterrete risultati. Metà settimana ostica, ma tutto passa. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Secondo l’astrologo è un momento determinante per l’amore, c’è chi scopra l’amore e chi invece, vuole chiudere dei rapporti. In ambito lavoro buone nuove e spazio anche ai viaggi. Aggiornamento alle 8.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Come dice Fox, bisogna essere cauti in amore e nella coppia, mentre attenzione a un amico o amica che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Secondo Paolo Fox nelle relazioni c’è spazio, con alcuni segni, a possibili dissidi. Invece, occhio al lavoro perchè se le cose sembrano difficili, non vuol dire che dovete mollare, anzi.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Per voi Fox prevede questo: svolta in positivo per i sentimenti, ma anche per le relazioni professionali e le collaborazioni.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: lo Scorpione

Anche se non siete molto d’accordo, c’è spazio per nuove conoscenze, e per giornate intense: forse complesse nel lavoro. Mercoledì e giovedì buone nuove sul campo della ‘fortuna’.

Aggiornamento alle 10.00

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Per voi Fox prevedere liti in amore, ma se non esagerate con la lingua, tutto rientra entro il fine settimana. Novità sul piano dei progetti di natura domestica.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

L’astrologo prevede mare mosso, ma dopo la ondata burrascosa, si vede il sereno. Discussioni in casa, famiglia, ma non al lavoro, dove c’è aria di quiete e collaborazione.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: l’Acquario

Fox suggerisce di provare a districarsi tra alcuni ostacoli in amore, e anche ad alcune problematiche di natura economica e anche fisica.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Noie d’amore, fastidi relazionali ma sono gli ultimi giorni in tal senso. Secondo Paolo Fox Giove a dicembre riuscirà a ottenere per voi buone nuove nel lavoro e nella vita di coppia.

Aggiornamento ore 12.10