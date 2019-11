Oroscopo settimanale Paolo Fox: la classifica dei segni dall’11 al 17 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 11 novembre 2019 a domenica 17 novembre 2019. Ecco i pronostici per ogni segno zodiacale tratte dall’app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Questa settimana, secondo Paolo Fox per gli ariete si attendono buone nuove in amore: in arrivo svolte, possibili riavvicinamenti e, in alcuni casi, anche rotture positive. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Momenti cruciali sul fronte dell’amore: siete a una svolta. Per Fox occorre capire se una storia si è conclusa. Mentre per il lavoro bisogna essere molto accomodanti in queste prossime giornate. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Come per il Toro, le previsioni di Fox anche qui non sono dolci in amore: a rischio le storie più fragili. Nel lavoro attenzione a mosse azzardate. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Giorni si intensità sul piano professionale e amoroso. Si attendono secondo Fox buone notizie anche sul lato più pragmatico della vita o in famiglia. Aggiornamento alle 8.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Occhio, come dice Fox, ai ritorni di fiamma. Ma sono anche giornate tese nel posto di lavoro: c’è chi vi ostacola, tenete gli occhi aperti.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Le stelle vi sostengono in amore, ma c’è necessità di trovare il sereno in alcune storie un pò complesse.

Buoni propositi nel lavoro tra intuizioni che avranno seguito anche la prossima settimana.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Grande energia dalle stelle per i nati in Bilancia. Nel lavoro, è tempo di pensare a un progetto per il nuovo anno.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: lo Scorpione

Saranno giornate molti intensi in amore. E non solo: momento sì anche nel lavoro, per i nuovi progetti e per gestire del denaro.

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Saranno giornate tese in alcuni rapporti, armatevi di serenità e lungimiranza. Secondo l’astrologo anche nel lavoro ci potrebbero essere problemi e ci saranno delle prove emotive da superare.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Un surplus di energia, porterà a godere appieno di belle emozioni e nuovi incontri. Sul fronte professionale, prendete tempo rispetto a progetti ambiziosi.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: l’Acquario

Sono ore, giorni, di decisione. Potreste trovarvi a decidere di tagliare alcuni rapporti, di iniziarne di nuovi e a anche ad aprire progetti ambiziosi ma occhio ai soldi e a non stancarvi troppo.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Il rischio, per questi giorni, è compiere scelte frettolose nei sentimenti. I rapporti vanno curati, e le scelte vanno ponderate perchè possono lasciare marchi indelebili.

