Oroscopo settimanale Paolo Fox: la classifica di tutti i segni dal 20 al 26 gennaio 2020

Tornano le previsioni di Paolo Fox per tutta la settimana, da lunedì 20 gennaio 2020 a domenica 26 gennaio 2020. Come sempre l’astrologo è presente in tv e in radio per effettuare le sue previsioni anche per la settimana, qualcosa che è possibile trovare anche in rete, sui giornali online e anche in edicola. Paolo Fox è sicuramente fra gli esperti più autorevoli in Italia, anche per quanto riguarda l’oroscopo della settimana.

Andiamo a leggere quindi le previsioni della settimana tratte dall’app Astri di Paolo Fox, senza dimenticare i pronostici di oggi.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Ci sono complicazioni nell’aria, e anche nell’amore, devi fare una scelta difficile, specialmente se hai due relazioni. L’unica raccomandazione è di evitare di sovraccaricare i collegamenti sentimentali. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Per vivere un grande amore, devi essere felice, calmo e non aspettarti che gli altri ti diano ciò che hai perso. Coloro che sono delusi da una relazione finita, e forse non credono più nell’amore, devono prima credere in se stessi e amarsi l’un l’altro. Il desiderio di creare nuovi sentimenti questa settimana ti guiderà. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Non superare le tue spese questa settimana: c’è la possibilità di rinnovare un contratto o un accordo, ma probabilmente puoi guadagnare un po ‘, quindi il resto è concentrarsi sul tuo budget, entrate e spese. Giove in opposizione è così teso. Evita i conflitti sentimentali. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Potrebbero esserci tensioni o complicazioni, ma non fermarti se sei in crisi. Mentre senti che non stai facendo del tuo meglio sul posto di lavoro, non è il momento di creare una collisione. Saturno e Mercurio non sono convenienti. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Questa settimana la tua immagine astrale è favorevole e tutto ciò che devi fare è approfittare di questa situazione. Durante questo periodo, dovresti vedere una situazione più dinamica a livello sentimentale, quindi questa è la fase ideale per essere coinvolto. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Se stai cercando di ritrovare l’amore, questa è una settimana emozionante. Qualcuno ha affrontato problemi di lavoro e di salute che non sono al centro del campo sentimentale. Questa settimana mostra segni di buona ripresa con un po ‘più di fortuna.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Il piano sentimentale non va come vuoi, è meglio non correre rischi se il tuo cuore è occupato da due storie e non sei sicuro di poter fare una scelta. È una buona settimana per non lasciarti sfuggire le cose.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Questa settimana potrebbe portarti un po ‘di energia, alcune risorse o alcuni sentimenti importanti. Sole, Mercurio e Saturno hanno un aspetto cruciale. Hai la tendenza a conoscere la verità: questo è dimostrato dal fatto che sei più aperto al dialogo.

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Puoi ottenere le buone notizie nei primi giorni della prossima settimana. Quando le stelle sono a tuo favore, devi aiutare il tuo destino: un amore, una relazione o almeno qualcosa che può nascere o rinascere in questo periodo.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Ansia e tensione tra di voi caratterizzano la vostra settimana. Mercurio e Saturno stanno contribuendo a ristabilire la pace sul posto di lavoro e a far superare il problema. I single potranno scoprire o riscoprire il desiderio di amore.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Sei uno dei segni d’amore più popolari. Se sei stato in una crisi o sei stato in una situazione difficile, stai diventando sensibile. È possibile recuperare nell’area finanziaria. Non sottovalutare la probabilità di una riunione d’affari o di un cambiamento.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Alla ricerca di te stesso. Nervi tesi in amore a causa di alcune difficoltà o distanze. Stai analizzando te stesso e gli altri e per questo hai bisogno di chiarimenti.

