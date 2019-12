Oroscopo settimanale Paolo Fox: la classifica segno per segno dal 2 all’8 dicembre 2019

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 2 dicembre 2019 a domenica 8 dicembre 2019. Che cosa prevedono gli astri per noi tutti?

Come noto, l’apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è molto seguito da un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana?

Ebbene, ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno dicembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Questa settimana, secondo Paolo Fox c’è nervosismo per chi è senza un amore stabile, mentre per la coppia la atmosfera è più tranquilla, ma occhio ai problemi economici. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Per Fox per voi del Toro a partire da lunedì 2 dicembre c’è un exploit sul fronte amoroso. Inoltre sono giorni in cui fare chiarezza su alcuni progetti che sono in divenire. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Per voi le previsioni di Fox bisogna mettere nella scala delle priorità gli affetti personali, privati, il partner, e quindi provare a recuperare tempo e emozioni accantonate. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Secondo l’astrologo per gli amici del Cancro, c’è caos in amore, laddove alcuni rapporti sono al limite e qualcuno potrebbe tagliare i ponti. Inoltre potrebbe esserci, per metà settimana, un momento di delicatezza e tensione al lavoro. Aggiornamento alle 8.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Come dice Fox, per i Leone c’è spazio ad emozioni e nuovi risvolti dal punto di vista sentimentale. Inoltre, sono giorni in cui si potrà anche fare chiarezza su alcuni aspetti focali.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Secondo Paolo Fox l’amore domina ogni cosa e anche la vostra settimana, con alcune nubi che volgono verso il peggio.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Per voi Fox fate molta attenzione agl sbalzi emotivi nei prossimi giorni e in particolar modo alla giornata di venerdì. Anche sul lavoro siate moderati, non giocate tirando troppo la corda.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: lo Scorpione

Per voi le previsioni di Fox per lo Scorpione, c’è un momento di positività che alimenta l’amore: e per chi è in coppia può aprirsi lo spazio a nuovi percorsi, progetti in comune e l’aria di crisi, se c’era, vola via.

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Per voi Fox afferma: Venere vi è di supporto sul fronte affettivo, almeno fino a metà settimana, e inoltre siete in grado di gestire con maggiore tranquillità anche alcuni scossoni, come quelli finanziari o persone a voi poco prossime con voglia di infilarsi nei vostri affari.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

L’astrologo Fox c’è atmosfera astrale favorevole, specialmente in riferimento al venerdì 6 dicembre, e non solo negli affetti: anche sul fronte professionale viaggiate alla grande. A proposito di viaggi: è il vostro momento. Se potete, fatene.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: l’Acquario

Fox vede per voi un periodo in cui concentrarsi su delle decisioni cruciali legate agli affetti, e alla casa. Ma non tirate fuori scheletri dall’armadio, anzi, fate progetti di coppia, di famiglia, e apritevi alle novità.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Per voi Paolo Fox a parte l’amore per i cari, c’è un pò di solitudine nell’aria. Bisogna essere positivi, guardare alle cose con ottimismo, e pensare di pianificare oggi per raccogliere domani.

