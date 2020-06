Oroscopo Simon & the Stars di luglio 2020: le previsioni del mese

Giugno sta per terminare lasciando spazio al mese di luglio, con l’estate ormai nel vivo. Siamo pronti a conoscere che programmi hanno gli astri per noi? Possiamo farlo grazie alle previsioni di Simon & the Stars per il mese di luglio 2020.

Andiamo a vedere allora l'oroscopo del mese di luglio 2020, al solito tratto liberamente dalle pubblicazioni di Simon & the Stars sul web.

Simon & the Stars, oroscopo luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Ariete

Impressionerai di più i datori di lavoro e altre persone importanti in questo mese se ignori le distrazioni esterne e vai avanti con quello che dovresti fare. Se lo fai abbastanza bene, non passerà molto tempo prima siano colpiti. Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Toro

Qualcuno che di solito è la vita e l’anima della festa si sente un po ‘giù al momento e dovresti fare del tuo meglio per rallegrarli. Di qualunque cosa si preoccupino, trova il modo di calmare le loro paure e farli sorridere di nuovo. Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Gemelli

Con il tuo sovrano Mercurio collegato a Urano, il pianeta dell’innovazione, dovresti trovare abbastanza facile orientarti, sia a casa che al lavoro. Devi, tuttavia, evitare il tipo di tattiche che potrebbero alienare coloro che, come te, apprezzano la loro libertà. Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Cancro

Simon & the Stars, oroscopo luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Leone

Potresti essere tentato di correre un rischio sul fronte del lavoro e questo potrebbe ripagare, ma a quale costo a lungo termine? I pianeti avvisano se tratti gli altri come se le loro opinioni non contassero, si rivolteranno contro di te e troveranno il modo di reagire. Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Vergine

Al momento sembri essere al centro dell’attenzione, e questo è carino, ma non iniziare a pensare che otterrai applausi e premi, qualunque cosa tu faccia. Altre persone ti supporteranno solo fintanto che credono che ti puoi fidare di dire la verità. Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Bilancia

Non iniziare la giornata a un ritmo troppo affrettato, perché ti sarà difficile rallentare di nuovo e potresti esaurirti fisicamente e mentalmente. Tra qualche giorno sarai più occupato che mai sia a casa che al lavoro, quindi procedi con attenzione. Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Scorpione

Quando hai la passione per qualcosa vai fino in fondo, e questo mese c’è una reale possibilità che andrai agli estremi. Cerca di adottare un approccio più moderato ed evita la politica e la religione! Simon & the Stars, oroscopo luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Sagittario

Indubbiamente perdona qualcuno che ti ha deluso in qualche modo, ma non dimenticartene. È stato un errore dare loro un margine di manovra troppo lungo per prendere decisioni per te e devi assicurarti di non innamorarti di nuovo, con nessuno. Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Capricorno

Il mese ti entusiasmerà per un piano o un progetto che sta bollendo sotto la superficie da un po ‘di tempo. Ora è il momento di metterlo allo scoperto e far vedere agli altri su cosa stai lavorando. Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Acquario Potrebbe essere facile vedere il peggio in alcune persone ma non sono tutti cattivi, quindi almeno prova a vedere i loro lati positivi. Sì, hanno fatto cose molto brutte, ma non dimenticare che dietro ogni conseguenza è sempre possibile trovare una causa. Oroscopo Simon & the Stars luglio 2020: Pesci

L’amicizia fiorirà e un’associazione in particolare ti ispirerà ad essere più ambizioso in modo creativo. Lascia che il tuo cuore ti guidi per cominciare, poi fai in modo che la tua testa guardi la situazione in modo da fare tutte le mosse giuste.

