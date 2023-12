Orrore a Praga dove nel pomeriggio di oggi una sparatoria all’università ha ucciso dieci persone, ferito 9 in modo grave e altri 5-6 in modo meno serio mentre 10 sono le persone rimaste ferite lievemente. Sono i primi numeri che potrebbero cambiare riportati dai servizi di soccorso intervenuti sul posto.

Orrore a Praga, 10 morti e decine di feriti nella sparatoria all’Università: ucciso l’attentatore

Si aggiunge ai morti anche l’attentatore che come comunica via social la polizia della Repubblica Ceca “è stato ucciso“. L’uomo armato di fucile a canna lunga sarebbe stato visto sui tetti del palazzo dell’Università di Praga in piazza Jana Palacha, mentre studenti e personale si barricavano nelle stanze dell’ateneo. Alcune persone si sono rifugiati sui cornicioni del palazzo.

L’area transennata

Le prime segnalazioni di spari nel primo pomeriggio con la polizia e le ambulanze che si sono riversate nell’area. L’intera piazza Náměstí Jan Palach e le vie intorno sono state completamente chiusi e la richiesta ai cittadini è stata di non uscire di casa ed evitare gli spostamenti.

Palazzo evacuato

Dopo che l’attentatore è stato eliminato si è continuato con l’evacuazione del palazzo, ma ha spiegato la Polizia su X l’intervento è ancora in corso “poiché alcuni studenti si sono chiusi nelle loro stanze prima dell’attentatore”. L’evacuazione totale si è conclusa intorno alle 17. La polizia sta effettuando ispezioni con gli artificieri. L’edificio teatro della sparatoria si trova nella città vecchia, nella zona che ospita anche la Facoltà di Filosofia della Charles University.

Sindaco Praga: “Scioccato per quello che è accaduto all’Accademia di Belle arti”

Il sindaco di Praga, Bohuslav Svoboda, si è detto “totalmente scioccato per quello che è accaduto all’Accademia di Belle arti” della capitale ceca, dove almeno un assalitore armato – che è stato neutralizzato – ha fatto fuoco provocando, secondo la polizia, diversi morti e decine di feriti.

“Sono scioccata per la violenza senza senso della sparatoria che ha provocato la morte di diverse persone oggi a Praga. Esprimo le mie condoglianze più profonde ai familiari delle vittime e alla Repubblica Ceca nel suo insieme”, ha scritto la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen