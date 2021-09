Orrore a Tor San Lorenzo (Ardea): 68enne trovata morta in casa. La Procura di Velletri indaga per omicidio

Forse è prematuro parlare di omicidio o di un tentativo di rapina fallito male, la prima ispezione condotta sul posto dal medico legale ha riscontrato una vistosa ferita alla testa.

Dunque, la donna trovata stamane riversa sul pavimento in un lago di sangue, ‘potrebbe’ anche esser stata vittima di una caduta o di un incidente casalingo.

Tuttavia, la Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio, e diposto l’immediato sequestro dell’abitazione della 68enne.

Morta a San Lorenzo: è stata la domestica a scoprire il cadavere della 68enne

Si tinge dunque di giallo l’impressionate scena apparsa alla donna delle pulizie che, stamane, ha varcato la soglia di questa casa di via del Pettirosso, a Tor San Lorenzo (Ardea).

Le urla di terrore della ‘domestica’ hanno allertato l’attenzione di un vicino il quale, ha a sua volta chiamato i carabinieri della vicina stazione di Marina di Tor San Lorenzo. L’allarme ha raggiunto anche i militi della compagnia di Anzio, che hanno di conseguenza avvisato il pm della procura di Velletri.

Morta a San Lorenzo: la Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio, indagano i carabinieri

Non ci è dato a sapere se al momento della scoperta del cadavere della 68enne (la cui ora del decesso non è stata ancora stabilita), l’abitazione presentava segni effrazione o finestre aperte. Stanno indagando i carabinieri e, il fatto che la procura abbia aperto un fascicolo per omicidio sta a significare che già i primi elementi raccolti potrebbero aver suggerito già una via precisa sulla quale indagare…

Max