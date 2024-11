Orrore negli allevamenti intensivi, maiale operato senza anestesia | VIDEO

Le clip girate in una struttura in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna, mostrano la sofferenza del maiale durante l’operazione chirurgica.

Non solo maiali con profonde ferite sul corpo, picchiati con bastoni e presi a calci con violenza. Nuove immagini choc in un allevamento intensivo fornitore di Lidl Italia già oggetto di un’inchiesta mostrano un suino sottoposto a un’operazione chirurgica senza anestesia per la rimozione di un prolasso rettale. A diffondere le clip girate in una struttura basata in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna, tra aprile e maggio 2024 è Essere Animali. Nei filmati un medico veterinario prima immobilizza un maiale, poi lo lega per il muso, infine lo costringe da sveglio all’asportazione del tessuto. Ed ecco perché il suino comincia a urlare per il dolore superiore alle bastonate, alle botte e ai calci.

Un orrore che non può e non deve essere giustificato. Proprio per questo gli ambientalisti da sempre in prima linea per la salvaguardia dei nostri amici a quattro, a due o a più zampe hanno denunciato il professionista per maltrattamento e abbandono di animali. “È ora che Lidl Italia aderisca all’European Chicken Commitment (ECC) come già fatto da Lidl Francia e Lidl Germania“, commenta Brenda Ferretti, Responsabile Campagne di Essere Animali.

