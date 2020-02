Orrore nel torinese: tre sorelle si suicidano impiccandosi

Purtroppo già nel loro passato c’era stato un tentativo di ‘suicidio comune’, sventato dai carabinieri della Val d’Aosta in extremis. Stavolta però, il piano di trasformare in realtà quel terribile desiderio è invece riuscito.

E’ accaduto nella provincia torinese, a Carmagnola dove, insospettiti dalle chiamate dei vicini che non la vedevano, recatisi a casa di una delle tre sorelle i carabinieri l’hanno trovata impiccata. A trasformare la tragedia in un orrore, un biglietto nel quale la donna spiegava di aver fatto questa scelta dopo aver scoperto i corpi senza vita delle altre due sorelle, all’interno di un loro casolare nella campagna vicina.

Precipitatisi sul luogo indicato, i carabinieri non hanno potuto far altro che verificare la presenza dei corpi delle due donne, anch’esse suicide tramite impiccagione…

Max