Orsi del Trentino: investita da un’auto una mamma con cuccioli. La Leal denuncia: “Facciamo accesso agli atti”

Sembra veramente non esserci pace per i nostri poveri plantigradi. E mentre, a fatica, stiamo ancora cecando di metabolizzare l’assurdo e folle ‘omicidio’ dell’orsa Amarena in quel di San Benedetto dei Marsi, ecco che giunge – sebbene con ritardo – la notizia, che un orso è stato investito da un auto ed è fuggito; se confermata l’ipotesi che sia ferito rimarrà probabilmente in zona.

La Leal, nota associazione animalista a carattere nazionale, ha raccolto le confidenze di un abitante del luogo che conferma come, con tutta probabilità, l’orso incidentato fosse una femmina con cuccioli e che i Forestali la stanno cercando per evitare che possa costituire un pericolo per gli abitanti.

L’incidente sarebbe avvenuto lo scorso 29 agosto alle ore 21 a Vezzano, in Valle dei Laghi, zona popolata da orsi, soprattutto mamme con cuccioli.

Orso investito in Trentino, la Leal: “Un’ulteriore conferma dell’inadeguatezza della regione per la tutela degli orsi”

Gian Marco Prampolini, Presidente LEAL chiarisce: “LEAL sta provvedendo ad un accesso agli atti. Quello che sta accadendo è solo un’ulteriore conferma dell’inadeguatezza della regione Trentino per la tutela degli orsi e la salvaguardia della popolazione. LEAL da anni si è unita al coro di etologi ed esperti di plantigradi che vedono nella realizzazione di corridoi faunistici l’unica via percorribile per mettere in sicurezza gli orsi, i cinghiali e la piccola fauna selvatica”.

LEAL si augura che l’animale, se ferito, possa essere curato e rilasciato, anche se la liberazione, rimarca, “non rientra nelle modalità di gestione degli orsi della Provincia…”.

Tuttavia, ricorda l’associazione animalista, che, “Grazie a questi passaggi privilegiati per la fauna si abbatterebbero i rischi per gli esseri umani che vivono sul territorio e diminuirebbero le possibilità di predazioni e d’incidenti stradali”.

Max