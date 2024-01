Orsi del Trentino – La Leal diffida la provincia di Trento per l’eventuale ‘rimozione tramite abbattimento’ dell’orso M9o

Orsi del Trentino – La Leal diffida la provincia di Trento per...

La Leal apprende da comunicazione ufficiale della Provincia di Trento che la Pat (Provincia Autonoma di Trento), ritiene necessaria un’azione decisa nei confronti dell’orso M90.

Abbattimento dell’orso M9o , scrive la Pat: “Questo esemplare problematico è stato oggetto di numerosi tentativi di dissuasione anche nello scorso anno”

Nel comunicato infatti – spiegano dalla Lega Antivivisezionista – si legge: “L’Amministrazione provinciale sta compiendo i necessari approfondimenti per un’azione decisa, a seguito dell’episodio accaduto nel primo pomeriggio di ieri e che ha avuto come protagonista l’orso M90. L’animale ha seguito una coppia di escursionisti lungo una strada forestale nel comune di Mezzana ed in più occasioni – a partire dal 2023 – è entrato nei centri abitati della Val di Sole”.

“Già dotato di radio collare – scrivono ancora dalla Provincia – questo esemplare problematico è stato oggetto di numerosi tentativi di dissuasione anche nello scorso anno. Informata Ispra, la Provincia sta lavorando per ricostruire i fatti e accertare con sicurezza quanto accaduto al fine di perfezionare la richiesta di rimozione tramite abbattimento”.

Abbattimento dell’orso M9o, Prampolini (Pat): “L’orso M90 viene definito problematico pur non essendo mai stato responsabile di aggressioni”

Da canto suo Gian Marco Prampolini, presidente della Leal, ha commentato: “Apprendiamo che M90, lo scorso 29 gennaio avrebbe seguito i due giovani per qualche metro salvo poi dileguarsi nel bosco a Mezzana. Gli avvenimenti non sono chiari eppure facciamo notare con quale disinvoltura gli orsi che si rendono visibili vengano definiti ‘problematici’. L’orso M90 – spiega – viene definito confidente e problematico pur non essendo mai stato responsabile di aggressioni. Gli orsi diventano confidenti a causa di motivi ormai noti a tutti: pasture gettate dai cacciatori, mala gestione rifiuti, cassonetti antiorso inesistenti”.

Abbattimento dell’orso M9o, Prampolini (Pat): “La proposta di legge che consentirà di abbattere otto orsi all’anno non è ancora stata approvata”

Dunque, conclude il responsabile della Lega Antivivisezinista, “La proposta di legge che consentirà di abbattere otto orsi all’anno non è ancora stata approvata al Consiglio Provinciale ma costituirà, nel caso il drammatico pretesto per cattura e sterminio degli orsi che il Presidente della Provincia Autonoma Maurizio Fugatti pianifica e promuove da anni”.

Max