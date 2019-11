Orsi esclusivo: “Immobile da preferire a Ronaldo al fantacalcio”

Il ‘caso Ronaldo’, il caos Napoli e la sorpresa Cagliari. Tanti i temi toccati da Fernando Orsi nel corso della trasmissione ‘65 e mezzo, il Fantacalcio in TV’. L’ex giocatore e allenatore, ora opinionista televisivo, si è espresso sul momento dell’attaccante portoghese della Juventus, che ha segnato una tripletta con il Portogallo dopo le due sostituzioni consecutive con la Juve.

“E’ uno dei due più forti al mondo – ha commentato Nando Orsi – non parlerei di caso, è probabile che abbia riassorbito la botta di cui parlava Sarri”. Poi una domanda sul fantacalcio: “Immobile o Ronaldo? In questo momento prenderei immobile, può fare 25 o 26 gol in campionato. Ronaldo è più giocatore da Champions in questo periodo”.

“Napoli? Responsabilità condivise”

Nando Orsi ha poi parlato del momento del Napoli: “Non me lo aspettavo così in basso sinceramente. Il momento negativo è figlio di responsabilità condivise tra squadra e società. Certo quando il gruppo non riesce a fare punti contro squadre decisamente inferiori è facile sapere su chi puntare il dito. Manolas e Lozano? Il difensore greco all’inizio era considerato un grandissimo acquisto, l’attaccante messicano ha bisogno di tempo”.

Infine sul Cagliari: “Pensavo potesse fare bene ma non me l’aspettavo così in alto. Nainggolan all’Inter? La decisione di cederlo non è stata di Conte, ma della società. Il belga è un grandissimo centrocampista. Non so se il Cagliari potrà mantenere questa posizione fino alla fine, ma l’Atalanta lo scorso anno ci è riuscita. Poi io me lo auguro così potrebbe festeggiare al meglio il centenario”, ha concluso Fernando Orsi a 65 e mezzo, il Fantacalcio in TV.