Orvieto (Tr) è pronto a vivere il Natale con oltre 60 appuntamenti, per tutti i gusti

Ad Orvieto (Tr) oltre 60 appuntamenti per le festività natalizie, si parte il 29 novembre e si andrà avanti fino al 6 gennaio 2025.

La magia del Natale in un’atmosfera unica e autentica sarà quella proposta dall’ottava edizione di ‘A Natale regalati Orvieto”, con oltre 60 appuntamenti in 39 giorni.

Il programma delle iniziative è promosso e coordinato dal Comune di Orvieto (Tr) con la collaborazione di più di 30 enti e associazioni cittadine.

Dal 29 novembre al 6 gennaio 2025 è in programma un ricco cartellone di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età che unisce le tradizioni natalizie all’offerta culturale, storica, artistica, musicale ed enogastronomica della città.

Si parte, come ormai di consuetudine, nel giorno del Black Friday, venerdì 29 novembre, con l’accensione delle luminarie natalizie.

Dal 29 novembre al 6 gennaio, tornerà anche il mercatino natalizio in Piazza della Repubblica, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Per gli amanti dei mercatini sabato 7 e domenica 8 dicembre ci sarà anche la possibilità di curiosare tra le bancarelle di quello organizzato dalla Croce rossa sotto i portici di Sant’Andrea ‘Un dono per un dono’ e tra quelle del mercatino dell’artigianato in via della Costituente.

Sabato 14 dicembre, invece, la corsa al regalo si sposterà in Piazza Monte Rosa, con l’iniziativa ‘Natale nel Cuore dello Scalo’ organizzata dai commercianti della zona.

Dall’8 al 24 dicembre, ci sarà poi anche un motivo in più per lo shopping di Natale ad Orvieto, infatti i parcheggi del centro storico saranno gratuiti dalle 16 alle 22.

Nel programma anche gli appuntamenti della tradizione natalizia come il grande Albero di Natale in Piazza Duomo e l’Albero di luci nel Pozzo di San Patrizio che saranno accesi venerdì 6 dicembre insieme ai Palazzi Magici, che quest’anno avranno una novità.

Per la prima volta sul Palazzo comunale, sulla chiesa e la torre di Sant’Andrea sarà proiettato un videomapping 3D che farà dialogare arte, tecnologia e architettura, trasformando piazza della Repubblica in un’opera d’arte vivente.

In Piazza del Popolo, nei giorni di Umbria Jazz Winter dal 28 dicembre al primo gennaio 2025, la facciata dell’Hotel Reale ospiterà invece proiezioni a tema che faranno della piazza un palcoscenico visivo in cui musica e arte si incontreranno in un abbraccio di note e colori.

Il tutto avverrà sotto la maestosità del Palazzo del Capitano del Popolo.

Le Natività di ogni genere trasformeranno invece il quartiere medievale nel ‘quartiere dei presepi’.

Due gli appuntamenti principali: la 35/a edizione del Presepe nel Pozzo della Cava ‘L’Angelo del Mattino’, dal 23 dicembre al 12 gennaio, e il Presepe vivente nell’Orto di San Giovenale, organizzato dall’associazione PresepeOrvieto, che si terrà il 26 e 28 dicembre e il 6 gennaio.

Il prologo ci sarà il 21 dicembre a Benano, con l’inaugurazione della mostra ‘Presepi nel Borgo’ e l’incontro ‘E vidi l’aria colpita da stupore – La Natività nella storia dell’arte-La tradizione dall’origine al nostro salotto’.

Sabato 4 gennaio sarà infine il borgo di Sugano a trasformarsi in una piccola Betlemme con la terza edizione del presepe vivente.

Il 29 dicembre in Duomo, poi, la celebrazione per l’apertura del Giubileo 2025.

Tradizioni

Le tradizioni del Natale si incroceranno infine con quelle cittadine, sabato 7 dicembre al Museo ‘Emilio Greco’ con l’iniziativa dell’associazione Lea Pacini per i 30 anni del Corteo delle Dame di Orvieto, mentre è ormai consueta anche la festa della Nuove Biblioteca Pubblica ‘Luigi Fumi’, dal 29 novembre al 1 dicembre, ‘Un secolo di Fumi (-7) – Le storie siamo noi’.

Per i bambini

Sono numerosi gli appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Si comincia il 30 novembre all’Atrio del Palazzo dei Sette con il laboratorio a cura di PresepeOrvieto e Age, ‘PresepiAmo Facciamo insieme il nostro presepe’ ed il 7 dicembre al Piazzale dell’Orologio a Orvieto scalo ‘Un Natale di luce’ a cura della parrocchia e dell’associazione Anteas.

Ai bambini dai 6 ai 10 anni sono dedicate anche le visite guidate teatralizzate organizzate da Sistema Museo alla Torre del Moro (7 dicembre) e al Teatro Mancinelli (13 dicembre).

Il 13 e 14 dicembre si potranno invece affidare i desideri al Pozzo di San Patrizio con una particolare ‘Letterina galleggiante’.

Il 20 dicembre al mercatino di Piazza della Repubblica arriverà la ‘Banda di Babbo Natale’ guidata dalla Scuola di musica ‘A. Casasole’, mentre sabato 21 dicembre l’atteso appuntamento con ‘Il villaggio di Babbo Natale’ in Piazza degli Aceri a Ciconia organizzato dall’associazione Ciconia W.

Dal 28 al 31 dicembre è prevista ‘UJ4Kids’, la rassegna per i più piccoli inserita all’interno di Umbria Jazz Winter. Chiuderà poi il programma la Befana dei Vigili del Fuoco che scenderà, come è consuetudine, dalla vetta del Palazzo del Capitano del Popolo il 6 gennaio.

Il programma completo e aggiornato è consultabile sul sito www.liveorvieto.com.

L’articolo Orvieto (Tr) è pronto a vivere il Natale con oltre 60 appuntamenti, per tutti i gusti proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.