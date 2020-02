Oscar 2020: come vedere l’evento in diretta tv e streaming

Dove vedere la notte degli Oscar 2020 in diretta tv e streaming oggi, domenica 9 febbraio 2020. Ecco a che ora iniziano gli Oscar 2020 in Italia e come seguire l’evento live.

Questa sera al Dolby Theatre di Los Angeles si svolge la premiazione degli Oscar 2020, un evento atteso in tutto il mondo e visibile in lingua italiana anche nel nostro Paese. La cerimonia degli Oscar sarà trasmessa in diretta in Italia su Sky Cinema Oscar, Now TV e TV8.

Oscar 2020: orario italiano e dove vedere l’evento in diretta

L’orario italiano per l’inizio della diretta della 92a edizione degli Academy Awards è previsto alle 22.45 di domenica 9 febbraio live su Sky Cinema Oscar, canale 303. Allo stesso orario è prevista la diretta tv su Now TV, per chi desidera seguire gli Oscar 2020 in chiaro può invece attendere la mezzanotte per seguire su TV8 la cerimonia con il commento in italiano a cura di Francesco Castelnuovo, Gianni Canova, Denise Negri e Barbara Tarricone.

Oscar 2020: tutte le nomination, ospiti e presentatori

Tra i protagonisti degli Oscar 2020 troviamo Steve Martin, Sigourney Weaver, Keanu Reeves, Gal Gadot, Diane Keaton, Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Will Ferrell, Penelope Cruz e George MacKay. Anche questa edizione dello show non prevede un conduttore fisso ma la presenza di numerose celebrità che si alterneranno sul palco della kermesse tra cui anche Rami Malek, Kristen Wiig, Zazie Beetz, Shia LaBeouf, Mark Ruffalo, Regina King, Beanie Feldstein, Lin-Manuel Miranda, James Corden e Kelly Marie Tran. Appuntamento dunque stanotte con la diretta tv e streaming degli Oscar 2020.