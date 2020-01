Oscar 2020, le nomination a miglior film, miglior attore e miglior attrice LIVE

“And the oscar goes to…”. Mancano ancora alcune settimane per sentire la pronuncia di quella fatidica frase, ma gli Oscar 2020 sono ormai vicini. La serata più attesa nel mondo del cinema è infatti prevista per il prossimo 9 febbraio, ma nella giornata di oggi saranno svelate le nomination più attese.

Sono state rese note le candidature a miglior film. Sono 10 e sono state rese note dal profilo Twitter ufficiale dell’Academy. Sono presenti film che hanno fatto parlare parecchio di sé nel corso degli ultimi mesi come ‘Joker’, ‘C’era una volta a Hollywood” di Tarantino e ‘The Irishman’ di Martin Scorsese. Non sono mancate le sorprese come di consueto, come ad esempio la candidatura di ‘1917’ e ‘Parasite’. Di seguito le nomination complete nel tweet.

Oscar 2020, nomination miglior attore

Aggiornamento 14:40

Non solo le nomination per miglior film, ovviamente, anche quelle come miglior attori erano attesissime. In questo senso non sorprende la presenza di Joaquin Phoenix, attore celebrato in ‘Joker’ e quella di Di Caprio in ‘C’era una volta a Hollywood. Gli attori in lista sono: Antonio Banderas, Adam Driver e Jonathan Price. Sorprende l’esclusione dell’intero trio di ‘The Irishman’ Joe Pesci, De Niro e Al Pacino.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1216716173762367488/photo/1

Migliori attrici nominate agli Oscar

Aggiornamento 14: 45

Dagli attori alle attrici naturalmente. Di seguito la lista delle nomination per la miglior performance femminile agli Oscar 2020: Cynthia Erivo, Scarelett Johansson, Saoirse, Ronan, Charlize Teron e Renée Zellweger. Un nutrito gruppo di attrici che ha meritato la nomination in attesa di capire chi la spunterà alla cerimonia del prossimo 9 febbraio.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1216716325294231553/photo/1