Oscar 2021, cerimonia rinviata al 25 aprile

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’associazione che assegna gli Oscar, ha annunciato che la 93ª edizione degli Oscar è stata rinviata al 25 aprile 2021 a causa della pandemia da Covid-19 e dei suoi effetti sull’industria cinematografica. Inizialmente era prevista per il 28 febbraio. È stata esteso anche il periodo di ammissione per il film: per poter essere candidato deve essere uscito tra l’1 gennaio e il 28 febbraio.

La notte degli Oscar fu rinviata già tre volte nel Novecento: nel 1938 a causa dell’inondazione di Los Angeles, nel 1968 per l’assassinio di Martin Luther King e nel 1981 per l’attentato al presidente Ronald Reagan.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020