Oscar 2023, con ‘Naatu Naatu’ vittoria storica musica indiana dopo 95 anni

(Adnkronos) – Tra le grandi sorprese della notte degli Oscar c’è sicuramente l’irrompere della musica indiana, che ha trionfato sul palco dell’Academy Awards. Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava & M.M. Keeravani hanno ottenuto la statuetta d’oro per la miglior Canzone Originale con ‘Naatu Naatu’, brano colonna sonora nel film ‘RRR’ (Rise Roar Revolt). Un’impresa oltre ogni immaginazione, se si pensa che in gara c’erano anche le attuali regine incontrastate del mercato musicale del pianeta, ovvero Rihanna e Lady Gaga, che sono dunque due delle grandi sconfitte di questa edizione.

Un brano che presenta sonorità inedite, a cui siamo decisamente poco abituati, interamente cantato in lingua telugu, che significa ‘Nativo’, così come il film in cui è inserita. Si tratta della prima canzone indiana a conquistare un Oscar nella storia del 95 anni del Premio. Il video di ‘Naatu Naatu’, che significa ‘Danza Danza’, è stato girato con un lunghissimo pianosequenza della durata di circa dieci minuti. La location in cui è stato filmato il videoclip è una delle ‘curiosità’: è stato girato infatti in Ucraina, poche settimane prima dello scoppio della guerra.

Per la coreografia, molto scenografica, sono state necessarie due settimane, con 12 ore di lavoro al giorno, 150 ballerini e un’equipe di 200 persone. Nel video, si può scorgere sullo sfondo un edificio elisabettiano bianco e azzurro: è il Mariinskyi Palace, la residenza ufficiale del presidente Volodymyr Zelensky. Tra gli altri concorrenti sbaragliati da ‘Naatu Naatu” c’era anche ‘Applause’, tratta dal film ‘Tell It like a Woman’ con musiche e testo di Diane Warren, e ‘This Is A Life’, di Son Lux, Mitski e David Byrne.