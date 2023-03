Oscar 2023, l’abbraccio tra Harrison Ford e Ke Huy Quan – Video

(Adnkronos) – Harrison Ford e Ke Huy Quan si ritrovano, a quasi 40 anni da ‘Indiana Jones e il tempio maledetto’, sul palco degli Oscar 2023. Ford ha presentato il premio per il miglior film, la statuetta più ambita, e quando Quan è salito sul palco insieme al resto del team di ‘Everything Everywhere All at Once’ per accettare la statuetta, non ha saputo trattenere l’emozione abbracciando il suo ‘mentore’.

L’attore vietnamita è stato premiato anche come miglior attore non protagonista sempre per ‘Everything everywhere all at once’,