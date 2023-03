(Adnkronos) – Standing ovation per Lady Gaga agli Oscar 2023. L’artista, senza trucco e con un look sorbio in jeans e t-shirt, si esibisce in una straordinaria versione di Hold my hand, la canzone candidata alla statuetta per il film Top Gun: Maverick. Stefani Joanne Angelina Germanotta riceve l’applauso entusiasta della platea.