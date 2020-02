Oscar: vince Parasite, prima volta per un film straniero. Joaquin Phoenix miglior attore

L’Oscar per il miglior film va a Parasite del sudocreano Bong Joon Ho. Si tratta di una data storica per la notte degli Oscar, in quanto per la prima volta a vincere il premio principale è una pellicola staniera e non statunitense. Il film di Bong Joon Ho fa incetta di statuette vincendo anche come miglior film internazionale, migliore regia e per la sceneggiatura originale.

A vincere la statuetta per il miglior attore è invece, senza sorprese, Joaquin Phoenix per la sua interpretazione in Joker di Todd Phillips. L’analogo premio per la protagonista femminile va invece a Renee Zellweger per Judy.