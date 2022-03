Oscar, Will Smith schiaffeggia Chris Rock dopo una battuta sulla moglie: il VIDEO

Nella notte degli Oscar il palcoscenico è stato rubato completamente da Will Smith. Il popolare attore ha fatto tutto: ha vinto, gioito ma soprattutto è stato protagonista di uno dei gesti più eclatanti della storia del prestigioso premio dedicato ai migliori film. Poco prima di vincere la statuetta come miglior attore, ha schiaffeggiato in diretta mondiale il conduttore Chris Rock.

Il comico, infatti, ha fatto una battuta infelice sull’acconciatura di Jada Pinkett Smith, moglie di Willl, che non può farsi crescere i capelli a causa dell’alopecia che le provoca problemi da diverso tempo. Poco dopo la battura, Will Smith si è alzato, si è diretto verso Chris Rock e lo ha colpito con un violento schiaffo che ha raggelato la platea.

Will Smith ha dato un pugno a Chris Rock dopo una battuta sulla moglie.

“Keep my wife’s name out your f***g mouth!” Gli Oscar 2022 saranno segnati da questa scena. PAZZESCO.#Oscars #oscar #AcademyAward #willsmith pic.twitter.com/0dkN4F9rKm — Cinefily (@CinefilyTweet) March 28, 2022

Il colpo sembra essere reale, al momento è da escludere quindi uno sketch preparato, come si pensava inizialmente. Dopo essersi seduto in poltrona Will Smith ha urlato: “Togliti dalla fottuta bocca il nome di mia moglie”. Il video dell’episodio ha già fatto il giro del mondo. Poco dopo l’attore è salito sul palco per ricevere la statuetta come migliore attore, e in lacrime si è scusato per l’accaduto.

“King Richard era un difensore accanito della sua famiglia, in questo momento della mia vita io sono sopraffatto per ciò che Dio mi chiede di fare ed essere – ha detto l’attore.- Sono stato chiamato in questa vita per amare e proteggere le persone, devo essere un fiume per loro. Per fare ciò che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare chi parla male, chi non porta rispetto. Bisogna tenere il sorriso, mostrare che va tutto bene. Io voglio essere un veicolo dell’amore, voglio ringraziare Serena e Venus e tutta la famiglia Williams per avermi affidato la loro storia. Voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione. Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri miei colleghi e candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile proiettare luce sul cast, la troupe la famiglia Willams. L’arte imita la vita e mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l’amore mi fa fare cose folli. La vita in questo momento è complicata, per me. Ringrazio l’Academy e spero che mi invitino ancora su questo palco”, ha concluso.