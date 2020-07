Osimhen-Napoli, è fatta: la conferma del dg del Lille

Qualcuno lo ha già paragonato a Kylian Mbappé, sarà per la nazionalità francese e l’età. Giovanissima per entrambi. Il talento di Osimhen non si discute, lavora per raggiungere il livello del giovanissimo connazionale del PSG, intanto è vicino al trasferimento in Italia. Il classe 1999 è infatti ad un passo dal Napoli.

La trattativa ha subito l’accelerata decisiva nelle scorse ore, quando il ds azzurro Giuntoli ha lavorato in gran segreto in Sardegna con il club francese e il giocatore per strappare il sì. Missione riuscita: Osimhen, infatti, non è mai stato così vicino al Napoli nonostante l’interesse di altri top club europei, che non hanno più margine per tentare altri affondi.

La conferma de Lille

A confermare lo stato avanzatissimo della trattativa è stato lo stesso dg del Lille, Marc Ingla: “Siamo ai dettagli finali per il trasferimento di Osimhen. C’erano anche altri club ma la scelta del giocatore ormai è fatta. È un peccato doverlo cedere ma andrà via”. Parole che sanno di addio, anche se c’è un ultimo ostacolo da superare.

Il Napoli dovrà infatti convincere il nuovo agente del giocatore, che vorrà di certo rivedere la percentuale della commissione come accade sempre. Ultimi dettagli prima della fumata bianca: il costo complessivo di bonus dell’operazione sarà di circa 60 milioni. Un colpo importante per il Napoli, sempre più vicino all’acquisto del talento francese.