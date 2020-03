Ostia, al via demolizione ex stabilimento L’Arca. Raggi: “sarà spiaggia libera già dalla prossima estate”

Ostia, al via demolizione ex stabilimento L’Arca. Raggi: “sarà spiaggia libera già...

Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione dell’ex stabilimento L’Arca di Ostia che diventerà già dalla prossima estate una spiaggia libera. Ad accogliere l’arrivo sul litorale della sindaca di Roma Virginia Raggi, attivisti del Movimento 5 stelle e un gruppo di contestatori che armati di fischietti hanno chiesto di abbattere il lungomuro.

“Demoliscono pannelli di legno sotto il livello stradale e invece le strutture di cemento del lungomuro non sono state menneno scalfite” dicono i rappresentanti del comitato Mare X Tutti che insieme al consigliere municipale di Italia Viva Athos de Luca hanno contestato “le passerelle della sindaca” durante la visita ad Ostia.

“Ci sono persone che non si rassegnano al fatto che le strutture abusive devono essere abbattute. Per loro c’è sempre altro da fare – ha commentato Raggi entrando nell’ex stabilimento L’Arca -. Non ci lasciamo intimidire anzi siamo qui per farvi vedere come l’amministrazione procede. Alcuni protestano perché evidentemente vogliono mantenere tutto così com’è”.

“L‘operazione ha un costo di 130mila euro – ha aggiunto Raggi – facciamo tutto quello che serve per il ripristino della legalità. Quando si abbattono gli stabilimenti o comunque una struttura abusiva è fondamentale che tutta la procedura sia corretta: non si può arrivare con la ruspa. Riqualificheremo quest’area: diventerà una nuova spiaggia libera già dalla prossima estate”.

Altri abbattimenti di strutture abusive? “Sono previsti numerosi abbattimenti- ha risposto il presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo -. Con l’approvazione del piano di utilizzo degli arenili, il Pua, arriveremo al 65 per cento di spiagge libere”. “Il municipio sta tentando di approvare il Pua in Consiglio municipale – sottolinea Raggi – ma le opposizioni si oppongono. Evidentemente vogliono mantenere lo status quo ma nel frattempo ci chiedono l’abbattimento del lungomuro: facessero pace col cervello”.