Ostia, all’ospedale Grassi apre la Pink Room: corsi di trucco e acconciatura per donne con tumore al seno

Riconquistare il proprio corpo e la propria estetica con corsi di trucco e acconciatura e riuscire a rilassarsi fisicamente e mentalmente in una sala dedicata: la Pink Room. E’ l’obiettivo del nuovo Laboratorio di Counselling per pazienti affette da carcinoma mammario inaugurato ieri presso Oncologia Day Hospital dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia.

Il carcinoma mammario (CM) è il tumore invasivo più comune nelle donne in tutte le fasce d’età, sebbene con percentuali diverse: 41% nelle giovani vs 22% nelle adulte e anziane. Sono centinaia ogni anno le donne che ne vengono colpite che si rivolgono per la terapia al Day Hospital oncologico dell’ospedale di Ostia. Nonostante l’Italia vanti il tasso medio di sopravvivenza a 5 anni (87%) più alto della media in Europa (82%) (fonte Airtum, 2018) va sottolineato che trattamenti quali intervento chirurgico, radioterapia, svuotamento ascellare, chemioterapia e terapia ormonale possono causare effetti a lungo termine che inevitabilmente contribuiscono a peggiorare la Qualità della Vita (QdV) dei pazienti.

Il laboratorio di counselling che è nato dalla collaborazione tra Asl Roma 3 e Rotary Club Ostia è un servizio condotto secondo il metodo Multisetting per l’accompagnamento delle donne affette da ‘cancro della mammella’ nel momento in cui abbiano concluso le sedute del protocollo chemio-radio-terapico e si trovino a confrontarsi nuovamente con le problematiche quotidiane, da un lato, con nuove consapevolezze circa la propria vita e, dall’altro, con le difficoltà emotive che possono nascere nella gestione delle relazioni sociali e affettive più intime. Condotto da un’equipe multispecialistica (chirurgia, psicologia, psicoterapia ecc) di primario valore, il laboratorio promuoverà una serie di incontri ed esperienze con uno specifico metodo riabilitativo e rigenerativo sotto il profilo del sostegno psicologico. La serie di gruppi avrà un’utenza di alcune centinaia di persone l’anno. Alle donne verrà insegnato a riconquistare il proprio corpo e la propria estetica con corsi di maquillage e di acconciatura oltre che con occasioni di rilassamento fisico e mentale.