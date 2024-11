Per chi vuole smettere di fumare e per gli ex fumatori a rischio ricadute, ad Ostia apre un centro antifumo. Il primo dell’Asl Roma 3 con un team di specialisti che seguirà il paziente dall’inizio alla fine del percorso. Ogni mercoledì ci si potrà rivolgere allo sportello in Viale Vasco De Gama, angolo Repubbliche Marinare per avere informazioni e counseling, prima visita specialistica, diagnostica e motivazionale.

Ostia, apre il centro antifumo per fumatori ed ex a rischio ricaduta

I servizi del centro antifumo, accessibili solo su prenotazione attraverso ReCup, prevedono inoltre incontri per la continuazione del programma e mantenimento del supporto motivazionale, eventuale trattamento farmacologico e infine monitoraggio per il riscontro dell’astensione dal fumo e la riduzione del rischio delle ricadute.

“Secondo l’Oms – spiega Francesca Milito, direttore generale Asl Roma 3 – rivolgersi ad un Centro Antifumo o al medico di fiducia aumenta di molto (84%) le probabilità di riuscire a smettere di fumare. Il fumo non è un vizio, ma una vera e propria droga, perché induce dipendenza fisica e psicologica. Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei cittadini del nostro territorio personale specializzato e una squadra dedicata per offrire un aiuto competente e valido a chi decide di smettere di fumare. Ma anche a chi ha già smesso e ha ancora bisogno di aiuto e ai portatori di malattie fumo-correlate per i quali eliminare la sigaretta rappresenta un valido supporto al programma terapeutico, farmacologico e psicologico”.

Il percorso anche personalizzato per interventi mirati

“Smettere di fumare è un cambiamento impegnativo, in quanto nel tabagismo sono implicati meccanismi biochimici, legati alla presenza di nicotina e comportamentali/psicologici. Il Centro Antifumo è dedicato anche alle persone che hanno smesso di fumare in modo indipendente, ma che riferiscono difficoltà a rimanere astinenti, a gestire i sintomi dell’astinenza o a coloro che hanno continue ricadute” aggiunge Patrizia Grammatico, responsabile Uos Immunoprofilassi Asl Roma 3.

“Gran parte dei fumatori – prosegue – cerca di smettere autonomamente, oppure si affida a metodi che non hanno alcuna evidenza scientifica. Sicuramente seguire un percorso con esperti aiuta a gestire il possibile disorientamento legato alla sospensione del fumo, ad aumentare la possibilità di riuscita, riduce il rischio di ricadute e aumenta la consapevolezza dei vantaggi di essere non fumatori. Il percorso di trattamento è standardizzato e poi personalizzato per fornire interventi mirati”.

I benefici

“Crediamo inoltre sia anche necessario – aggiunge Grammatico – fare una campagna di sensibilizzazione sui benefici nei giovani adulti legati all’abbandono del fumo: nei maschi si riduce il rischio di impotenza, nelle femmine il rischio di aborto spontaneo o quello di partorire bambini prematuri o con basso peso alla nascita e in ambedue i sessi si limitano le difficoltà al concepimento. E non solo, interrompere l’uso della sigaretta fa bene anche a chi ha già sviluppato malattie correlate al fumo”.

“Le persone che smettono di fumare dopo aver avuto un problema cardiaco diminuiscono del 50% la probabilità di avere recidive o complicanze. Senza contare che smettere di fumare equivale a ridurre il fumo passivo negli ambienti chiusi, proteggendo i bambini, la famiglia e i colleghi dal pericolo di contrarre malattie da esposizione al fumo, come l’asma e altre patologie del sistema cardio-respiratorio”, conclude la responsabile Uos Immunoprofilassi Asl Roma 3.

Come prenotare

Per prenotare la visita è necessario recarsi presso il ReCUP o telefonare al numero cellulare dedicato 3336106845 (per informazioni). La prima visita viene effettuata di mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e sempre ogni mercoledì sarà possibile (su prenotazione) continuare il percorso per la disassuefazione dal fumo di tabacco. Le prestazioni sono a pagamento, maggiori dettagli sul sito della Asl Roma 3. Non sono previste esenzioni.