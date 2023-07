Ostia, Atac presenta con Gualtieri la nuova flotta di mini-bus ibridi

(Adnkronos) – “Un passo importante per il rilancio del trasporto pubblico a Roma”. Così il sindaco della capitale Roberto Gualtieri ha definito i primi 16 bus da 8 metri Iveco Moby City, che andranno ad implementare la flotta Atac servendo il litorale. Si tratta di veicoli mild hybrid che sostituiscono in toto i vecchi bus euro 3, ancora presenti in diverse rimesse. I pullman sono stati presentati questa mattina in piazza dei Ravennati, in prossimità del Pontile di Ostia, in presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, del Direttore generale di Atac s.p.a., Alberto Zorzan, del presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola, e del presidente del X Municipio Mario Falconi.

“Sono entrati in esercizio 16 bus, in maggior parte – 12 – nella rimessa di Acilia, che serve la zona del litorale”, ha spiegato Zorzan. “Abbiamo tre grandi gare in corso al momento, che riguardano 110 veicoli ibridi, 411 elettrici, 322 a metano, per un totale di circa 750 mezzi. Stiamo proseguendo in modo preciso, equipaggiando questa flotta di comfort maggiori e migliori attrezzature, nonché con un occhio di riguardo alla sostenibilità”.

I nuovi bus sono tutti dotati di due porte e hanno a disposizione 14 sedili, e da 23 a 27 posti in piedi, a seconda degli allestimenti interni. Sono presenti le pedane per la salita e la discesa dei disabili e di aree per la carrozzella. Il posto di guida, chiuso e protetto, garantisce la sicurezza dell’autista, mentre un circuito di videosorveglianza interna al bus tutela quella dei passeggeri. Le ridotte dimensioni, caratteristica principale di questi nuovi bus, consentiranno un servizio più efficace anche su strade strette o impervie.

“Il lancio di questi veicoli è un segnale di attenzione che io reclamo da anni”, ha dichiarato all’AdnKronos il presidente del X Municipio Mario Falconi a margine dell’evento. “Questo di Ostia è un territorio stupendo ma è stato abbandonato a sé stesso dalle precedenti amministrazioni. Se vediamo i trasporti su Roma, la viabilità, i collegamenti verso l’aeroporto i problemi, purtroppo, sono tanti. Quindi tutto ciò che va a migliorare questa situazione dà un segnale molto forte di attenzione. Ostia è stata vissuta per anni come territorio lontano, ma non essendo un comune dipende in toto da Roma e negli anni le difficoltà sono state tante”, ha concluso Falconi.

Acilia, infatti, è anche al centro di un progetto del Campidoglio che prevede la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno per alimentazione elettrica tramite fuel-cell che prevede di utilizzare la rimessa Atac come stazione di ricarica per 30 autobus, anch’essi finanziati nell’ambito del progetto. “Con le tre grandi gare sul metano ibrido ed elettrico avremo una flotta a regime rinnovata, che migliora la situazione attuale”, ha dichiarato Gualtieri. “Sto parlando di inquinamento, incendi, autobus vecchi, con oltre 17 anni di servizio. Proprio qui in questo Municipio parte una mobilitazione per idrogeno verde, ulteriore upgrade del livello della flotta; siamo al lavoro per dare a Roma la giusta rete di trasporto pubblico. Ad esempio, abbiamo stabilito per questi bus un rinnovo a dieci anni: finora non è mai stato così, i pullman viaggiano su strade fino a vent’anni con tutti i problemi che ben conosciamo”, conclude il sindaco.

Questa nuova fornitura si inserisce nel piano di rinnovo della flotta che impegnerà Atac per i prossimi anni. Nel corso del corrente mese di luglio si completerà la fornitura di 118 bus ibridi da 12 metri destinati alla rimessa di Portonaccio. Il piano di rinnovo del parco bus urbano vede offerte per i nuovi 110 bus ibridi urbani da 18 metri e, a breve, si procederà all’aggiudicazione; per i nuovi 322 bus a metano da 12 metri sono state ricevute le offerte che sono in corso di valutazione.