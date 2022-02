Ostia, blitz case Ater: sgomberato alloggio occupato illegalmente

Blitz all’alba, ad Ostia: sgomberato alloggio Ater occupato illegalmente da Filomena Di Silvio e da sua madre, Giacinta Spada.

L’intervento deciso dal comitato ordine e sicurezza in un immobile di via della Martinica, scattato dalle 6,30 di questa mattina. Nel totale 4 gli occupanti, due minori e due adulti, un uomo e una donna, già denunciati nel corso di precedenti controlli.

L’operazione segue di pochi giorni un intervento simile in due appartamenti Ater di San Basilio e via Fabriano 31, occupati rispettivamente da Luigi Marando, nipote del più famoso Rosario Marando, esponente dell’ndrangheta e da Devis Pupillo, nipote di Luigi Pupillo, un “pregiudicato noto come esponente di primo piano dello spaccio di San Basilio”.

Sul posto gli agenti dei gruppi Gruppo sicurezza sociale urbana e dello Spe (Sicurezza Pubblica emergenziale oltre agli agenti di polizia locale di Roma Capitale.

Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti plaude all’iniziativa: “Ostia: via i clan dalle case Ater.”, scrive via social. “Grazie alle forze dell’ordine e al prefetto Piantedosi con lo sgombero in corso da questa mattina continuiamo a garantire legalità, trasparenza e a restituire le case popolari a chi ne ha davvero bisogno e diritto”.