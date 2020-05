Ostia, camion bar e chioschi a forma di frutta per le spiagge libere: ecco il bando per l’assegnazione delle aree

Ostia si attrezza per il ritorno in spiaggia. E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 7 posteggi per camion bar davanti alle spiagge libere del litorale romano. I mini chioschi potranno vendere, dal 29 giugno al 31 ottobre, fette di cocomero, frutta a taglio, grattachecche, snack preconfezionati e bevande.

La formula mista prevede che, a secondo dell’area di posteggio, possano venir utilizzati mezzi di rimorchio non motorizzati a forma di kiwi, ananas, limone, casetta … oppure i classici camion bar. Dimensione massima dei posteggi 15 mq.

Quattro saranno dislocati sul lungomare Duca degli Abruzzi, uno in via dell’Aquilone, uno in via Stefano Carbonelli, uno in via del lido di Castel Porziano.Le domande dovranno pervenire al Municipio X entro e non oltre le 13 del prossimo 25 maggio.

“I posteggi sono dislocati sia a ponente che a levante. I partecipanti dovranno dotarsi di mezzo come quelli riportati nell’avviso o similare, in questo modo abbiamo voluto dare un tocco di colore e rendere ben identificabili queste attività storiche di Roma. In un momento così difficile per tutti creare dei posti di lavoro è molto importante specialmente se lo si fa per creare un servizio ai cittadini” ha detto Damiano Pichi Assessore Turismo e Attività Produttive Municipio Roma X.

Il bando è pubblicato sull’albo pretorio di Roma e a breve anche sul sito del Muncipio X.