Ostia in lutto, è scomparso Giuseppe Ciotoli

Ostia in lutto, è morto Giuseppe Ciotoli: lottava contro il Covid. Addio al papà del Cineland. Sul Lido di Roma i Ciotoli sono stati una famiglia di pionieri: il padre Sisto aveva negli anni ’50 la gelateria che prende il suo nome in piazza Anco Marzio.

Ostia in lutto, dunque a 83 anni si è spento Giuseppe Ciotoli, lo storico imprenditore del litorale che ha portato il cinema, anche in versione multisala. Era positivo al Covid. L’ultima impresa era stata quella di trasformare il Cineland in un drive-in dove ammirare i film anche ai tempi della pandemia, il più grande d’Europa. Da giorni era ricoverato all’Istituto di Casalpalocco: ha combattuto contro il Covonavirus a lungo ma ieri il suo cuore si è fermato. Ostia piange. Il padre Sisto negli anni ’50 aveva aperto la gelateria che prende il suo nome a piazza Anco Marzio. Giuseppe, Peppino per tutti, ha invece gestito due cinema che oggi non ci sono più, il Sisto e il Superga.