Ostia, pedone investito in via Tancredi Chiaraluce: morto 50enne

Incidente mortale ieri ad Ostia. Un uomo è stato investito in via Tancredi Chiaraluce direzione via del Mare, 100 mt prima del depuratore alle 23.40 da un 39enne alla guida di una Nissan Micra. Sono in corso gli accertamenti per l’identificazione della vittima, morta sul posto, di circa 50 anni che non aveva documenti. Sul posto sono intervenuti i gruppi Eur e Gpit della Polizia Locale di Roma.