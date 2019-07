Osvaldo ‘baciando’ Veera: scoppia l’amore

‘Teoricamente’ è stato – e poteva esserlo molto di più – un buon giocatore, ma come spesso capita, se accanto ai soldi ed al successo ci si mette anche la bellezza, allora ad andare ‘fuori pista‘ ci vuole’ un attimo. Così, sebbene abbia lasciato il calcio relativamente poco tempo fa, l’argentino Dani Osvaldo oggi è conosciuto più per le sue turbolente relazioni amorose, che per i suoi gol. Prima Ana (nasce Gianluca), poi Maria Helena (nascono Victoria e Maria Helena), quindi l’attrice Jimena Barón (nasce Morrison). Insomma altro che il tenero Simba (perché, l’altro argentino, Battistuta, era stato Re Leone) come lo avevano ribattezzato i tifosi giallorossi della Curva Sud: appesi gli scarpini al chiodo, Osvaldo ha avuto il suo bel da fare più come uno stallone che leone!

Inseguito da un’evidente bisogno di protagonismo, prima ha cercato il successo proponendosi come musicista a capo di una band, i Barrio Viejo poi, in piena Sparrow-mania, ha assunto l’immagine del Johnny Deep della Patagonia, deciso a far parlare di sè. Ed in effetti se ne è parlato, ma soprattutto in termini di gossip: per la presunta latitanza come padre nei confronti di parte della prole, piuttosto che come esempio artistico, o sportivo.

Nel suo girovagare poi, quest’anno, l’ex attaccante ha trovato posto nel cast del ‘Ballando‘ della Carlucci. E qui, infittendo sempre più l’intesa con la sua partner artistica, la ballerina professionista Veera Kinnunen, è riuscito a guadagnarsi il consenso del pubblico e la finale, che gli ha riservato un comunque soddisfacente terzo posto. Tuto bene quindi. No, Osvaldo è Osvaldo, ed anche qui ha ‘colpito’.

La ballerina ed il calciatore

In principio sono stati i gossip, ‘azzardate illazioni‘ poi, via via tutto sembrava delinearsi con sempre maggior evidenza. Il rapporto con Veera andava cementandosi sempre più, ed anche quelle prese, le ‘figure’ sceniche’, lasciavano trasparire un trasporto ben più forte di quello consono ad un semplice sodalizio artistico. Del resto la ballerina-coach era arrivata al debutto con Osvaldo, ‘affiancata’ dagli 11 ani di fidanzamento con il collega Stefano Oradei. Ma il destino a volte è beffardo. Al punto tale che persino la Carlucci è stata costretta ad intervenire pubblicamente per bacchettare Stefano, ormai in preda di evidenti crisi di gelosia. Poi anche i giornali di gossip, che avevano riferito delle feroci liti tra i due ballerini in strada, consumate anche davanti ai colleghi della trasmissione, al ristorante dopo la diretta.

Ed ora ecco la conferma: un selfie postato da Osvaldo sul suo profilo Instagram, dove lui e la ballerina di baciano teneramente sulle labbra. Una sorta di ufficialità che stavolta lascia poco all’immaginazione…

Simba colpisce ancora…

Max