Osvaldo Di Dio: “Ho composto imparando da Battiato”

“Il brano parla della frenesia del tempo che viviamo, il protagonista vive e subisce il vortice di informazioni in cui siamo risucchiati ogni giorno. Prova però a fermarsi un attimo per osservare le persone per quello che è il loro lato più umano, cercando di coglierne gli sguardi e i sogni. Ma tutto intorno gira velocemente non permettendogli di farlo. Per sottolineare lo stato d’animo frenetico in cui si ritrova il protagonista ho pensato di arricchire il riff che avevo in mente con l’elettronica e gli arpeggiatori, seguendo il metodo che imparai da Franco Battiato nel periodo in cui lavorai con lui”.

Così Osvaldo Di Dio, presentando ‘Mi gira la testa’, il suo primo singolo che anticipa l’album d’esordio di prossima uscita.

La produzione artistica di ‘Mi gira la testa’ (Adesiva Discografica) è di Osvaldo Di Dio e Paolo Iafelice. Distribuito da The Orchard.

Osvaldo Di Dio, chitarrista che ha accompagnato in tour alcuni dei più importanti artisti italiani come Franco Battiato e Eros Ramazzotti, e che attualmente è in tour con Cristiano De André

Didio è di origini napoletane ma vive da 20 anni a Milano. Ha conseguito la laurea al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con una tesi su Jimi Hendrix. È stato in tour con alcuni dei più importanti artisti italiani come Franco Battiato e Eros Ramazzotti. In ambito internazionale ha collaborato con Francesco Cameli (Ed Sheeran, Adele, Queen, Duran Duran), Craig Bauer (Ed Sheeran, Justin Timberlake, Kanye West) e Chris Kimsey (The Rolling Stones, Led Zeppelin, Peter Frampton, B.B.King, Marillion, ELP). Ha partecipato al concerto PINO È, omaggio a Pino Daniele, tenutosi il 7 giugno 2018 allo stadio San Paolo di Napoli, in presenza di 60mila persone e in diretta in prima serata su Rai Uno. La collaborazione con Cristiano De André gli ha dato molte soddisfazioni, il suo arrangiamento del brano La guerra di Piero contenuto nell’album De André canta De André volume 3 è considerato un capolavoro dal pubblico e dalla critica. Attualmente è impegnato nel tour Storia di un impiegato di Cristiano De André in qualità di direttore musicale, chitarrista e arrangiatore. Ha pubblicato a nome Osvaldo Di Dio: Better Days (Odd Music, 2015), ODD Live feat. Lele Melotti (Odd Music, 2017), Tex Mex Sex (Odd Music, 2018), Guitar Stories (Odd Music, 2019).

