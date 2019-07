Ozil aggredito, Kolasinac mette in fuga due uomini armati di coltello: il VIDEO

Se in campo è considerato un difensore tosto, auguratevi di non trovarvelo mai contro in una rissa. Sead Kolasinac è stato infatti capace di mettere in fuga due malviventi armati di coltello a mani nude. L’incredibile episodio è avvenuto ieri a Londra, quando il difensore dell’Arsenal era sul suv del compagno di squadra Ozil.

Mentre i due si sono fermati per fare rifornimento sono stati aggrediti da due uomini scesi dalle rispettive moto. Armati di coltello i due malviventi hanno tentato di rapinare i due calciatori, peccato non avessero messo in preventivo la forza e il coraggio di Kolasinac, che sceso dall’auto ha affrontato i due uomini a mani nude fino a metterli in fuga. La scena è stata ripresa dalle telecamere di servizio ed è subito diventata virale sul web

Kolasinac affronta i malviventi, Ozil scappa

Durante l’aggressione Ozil non ha avuto lo stesso coraggio e sangue freddo del compagno di squadra: il centrocampista tedesco è infatti fuggito con il suo suv, seguito dai due rapinatori in sella alle loro moro. Solo all’interno di un ristorante il calciatore dell’Arsenal si è messo al sicuro.

I due uomini lo hanno atteso per un po’ fuori dal locale prima di andarsene. Sul luogo è intervenuta poi la polizia che ha trovato Ozil visibilmente scosso dall’accaduto.