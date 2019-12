Padova, bambino “scosso” in coma: no attività cerebrale

Si assottigliano le speranze per il bambino di Padova in coma dopo esser stato scosso in maniera energica dalla madre.

Il bimbo di cinque mesi era stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto pediatrico dell’ospedale di Padova, in terapia intensiva, dopo esser andato in coma in seguito ai movimenti violenti della madre che lo cullava.

La commissione atta a decretare l’eventuale morte cerebrale dovrebbe dare il suo parere a breve. Se clinicamente morto, le macchine che tengono in vita il bambino saranno disattivate.