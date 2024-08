Padova, Guardia di Finanza sequestra 3 milioni di articoli scolastici

A Padova la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 3 milioni di articoli scolastici e di bigiotteria di origine cinese per carenza di informazioni obbligatorie destinate al consumatore, come previsto dal Codice del Consumo. I prodotti, tra cui penne, astucci, bracciali e collane, sono risultati privi delle indicazioni sulle caratteristiche merceologiche, sull’eventuale presenza di sostanze dannose, e mancavano i dati del produttore o dell’importatore. In alcuni casi, le informazioni erano solo in lingua cinese. A seguito delle irregolarità riscontrate, gli articoli sono stati sequestrati e il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova per l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

I militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato che numerosi articoli, tra cui penne, astucci per la scuola, bracciali e collane, venivano commercializzati senza rispettare le normative previste dal Codice del Consumo. Nello specifico, i prodotti erano privi delle informazioni minime obbligatorie che devono essere fornite ai consumatori.

Aggiornamento ore 10.00

Le principali irregolarità riscontrate riguardavano l’assenza di indicazioni sulle caratteristiche merceologiche dei prodotti e sull’eventuale presenza di materiali o sostanze che potrebbero essere dannosi per l’uomo, l’ambiente o le cose. Inoltre, i prodotti mancavano dei dati dell’importatore o del produttore, una violazione che impedisce la rintracciabilità del prodotto in caso di problemi di sicurezza. In alcuni casi, le informazioni disponibili erano fornite solo in lingua cinese, senza una traduzione adeguata, rendendo difficile per i consumatori comprendere le specifiche del prodotto.

Aggiornamento ore 10.30

A seguito delle irregolarità riscontrate, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro degli articoli non conformi. Inoltre, il legale rappresentante della società responsabile dell’importazione e commercializzazione di questi prodotti è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova. Questa segnalazione potrebbe portare all’avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio nei confronti della società, che rischia sanzioni significative per la mancata conformità alle norme di tutela del consumatore.

Aggiornamento ore 11.00