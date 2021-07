Palamara a Forte dei Marmi allo stabilimento dei Berlusconi

Cosa ci fa Luca Palamara con Alessandro Sallusti ed Edoardo Sylos Labini al Bagno Alcione di Forte dei Marmi? L’ex pm sarà lì per pianificare il sequel del suo best seller Il Sistema, o in vista dello spettacolo del 19 agosto il Sistema a La Versiliana? Un luogo scelto non a caso, evidentemente, dopo che, proprio nel libro, Palamara aveva ammesso le responsabilità di alcuni giudici nel voler fare fuori dalla vita politica del Paese Silvio Berlusconi quando era presidente del Consiglio. Lo stabilimento infatti, è di proprietà della famiglia Berlusconi. Insomma, tra Berlusconi e Palamara, sarà pace fatta?

Intanto, a commento della foto postata su Facebook Sylon Labini scrive: “Saluti dalla Versilia, da dove nacque la grande idea del libro di Sallusti e Palamara e da dove sul palco della Versiliana il 19 agosto racconterò come funziona quel meccanismo pericoloso della malagiustizia italiana chiamato Il Sistema”.