“Preferisco non entrare nel merito delle dichiarazioni rese dall’avv. Amara, essendoci indagini penali in corso. Ci sono, però, tanti aspetti da chiarire. Tra questi sicuramente la necessità di chiarire le reali ragioni per cui dentro al Csm il contenuto di quei verbali non firmati sia stato divulgato a persone non autorizzate”. Così all’AdnKronos l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara commenta le dichiarazioni dell’avvocato Piero Amara, intervistato ieri sera a ‘Piazzapulita” su La7.