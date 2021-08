Palamara pronto a candidarsi a Roma

Luca Palamara è pronto a scendere in politica. L’ex presidente dell’Anm, che ha fatto esplodere lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana, sarà alle 15 nella sede storica del partito radicale, in via di Torre argentina 76, per parlare dei referendum sulla giustizia. Da giorni circola la notizia di un suo impegno in prima persona e, a quanto apprende l’Adnkronos, Palamara potrebbe annunciare oggi pomeriggio la sua candidatura alla Camera per le elezioni suppletive nel collegio uninominale di Roma Monte Mario-Prima Valle, lasciato libero dopo la nomina nel giugno scorso dell’attuale deputata dei 5 Stelle Emanuela Del Re a rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel.

Raccontano che Palama, pur di portare avanti fino in fondo, quella che lui definisce, la sua battaglia per la verità, iniziata con il primo libro scritto insieme ad Alessandro Sallusti ‘Il Sistema’, sia disposto a metterci la faccia.