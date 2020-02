Palazzo Chigi precisa: “Conte non cerca nuove maggioranze”

“Si chiarisce che il presidente non è alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostengono il governo. Conte è impegnato con i tavoli di lavoro per l’agenda di governo 2023, tavoli a cui partecipano tutte le forze di maggioranza, IV inclusa. L’unico pensiero del presidente è rilanciare l’azione di governo per far partire le tante riforme che il Paese aspetta“.

Onestamente il premier nelle sue dichiarazioni è stato abbastanza chiaro tuttavia, molti quotidiani lo hanno invece interpretato diversamente, al punto che oggi Palazzo Chigi ha dovuto diffondere un comunicato ufficiale per smentire quanto uscito.

“In particolare alcuni virgolettati, affermazioni e frasi che ieri sarebbero state scambiate, al Quirinale, nel corso del colloquio avvenuto tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il presidente del Consiglio Conte – si legge nella nota – sono esercizio di fantasia e le connesse ricostruzioni risultano arbitrarie“.

Una precisazione condivisa anche dal Colle dove, con ”stupore”, hanno appreso dai quotidiani l’esatto contrario di quanto affermato da Conte in merito all’attuale situazione politica, spesso condiviso con lo stesso Mattarella.

Max