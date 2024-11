Al Palazzo dello Sport, arrivano Alfa e Emma. Prima lei, poi lui, per una imperdibile full immersion per gli appassionati della musica del nostro Paese, e soprattutto per i fan del giovane cantante e della ormai celebre artista salentina.

Emma, da Sanremo, arriva al Palazzo dello Sport per un concerto atteso a lungo, nella Capitale: lo farà stasera, 14 novembre, con un appuntamento che va in scia alle tante performance di una lunga stagione musicale che l’ha vista protagonista a partire da Sanremo, laddove l’artista salentina ha portato “Apnea”.

iI concerto in programma a Roma è l’occasione per cantarla dal vivo davanti al suo pubblico, insieme ai suoi più grandi successi. Secondo indiscrezioni, non confermate, questa potrebbe essere la possibile scaletta della serata:

Intro

Pretaporter

Lacrime

Iniziamo dalla fine

Centomila

Occhi profondi / L’amore non mi basta / Amami / La mia città

Resta ancora un po’ / Mi parli piano / Pezzo di cuore / Dimentico tutto

Carne viva

Indaco + Capelli corti

Ho voglia di te

Mezzo mondo

Ogni volta è così

Intervallo

Io sono bella / Non è l’inferno / Cercavo amore

Luci blu / Schiena / Quando le canzoni finiranno / Trattengo il fiato / Sarò libera

Vita lenta

Amore cane

Taxi sulla luna

In Italia 2024

Hangover

Sentimentale

Femme Fatale

French Riviera

Apnea

Dopo Emma, ecco Alfa: appuntamento

“Ci vediamo nei palazzetti x la prima volta, vorrei poterlo dire al me di 10 anni fa che passava le ore davanti ai tutorial di chitarra su youtube”. Lo ha scritto Alfa su Instagram, annunciando tempo addietro ai fan il tour 2024.

A seguito della partenza al Forum di Milano lo scorso 24 febbraio, il cantante reduce dal successo di Sanremo 2024 con la sua “Vai”, farà tappa anche a Roma. Il tour dal titolo “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” arriverà nella Capitale sabato 16 novembre, al Palazzo dello Sport.