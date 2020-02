Palazzolo, agente di polizia suicida: pochi giorni fa attaccato sul web

Un agente di Polizia si è ucciso oggi a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. L’agente di 44 anni si è tolto la vita con la pistola d’ordinanza, a pochi passi dalla sede della polizia dove lavorava. Non sono ancora note le cause del gesto né se abbia lasciato o meno un biglietto per spiegarne i motivi.

Il 24 gennaio l’agente aveva parcheggiato l’auto della polizia in un posto riservato ai disabili a Bergamo, vicino alla stazione ferroviaria. Il giorno stesso Giovanni Manzoni, presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale mutilati invalidi civili, ha postato una foto sul suo profilo personale di Facebook in cui mostrava l’auto della polizia parcheggiata. La storia ha iniziato a fare il giro del web, provocando una polemica locale e scatenando la rabbia di numerosi haters.

L’agente di polizia, il cui nome non è mai stato ripreso né da Manzoni de dai giornali, si era scusato e automultato. Lo stesso Manzoni aveva riportato su Facebook anche il messaggio di scuse del comandante dei vigili di Palazzolo e dell’agente in questione, che aveva aggiunto che avrebbe donato l’equivalente della multa (un centinaio di euro) a favore dell’associazione ANMIC di Manzoni.

Non è chiaro se c’è un legame tra il suicidio dell’agente e la polemica scoppiata sui social.