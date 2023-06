Palermo, donna muore dopo 4 ore di attesa in barella sotto casa: aperta inchiesta

(Adnkronos) – La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna di 67 anni affetta da obesità avvenuta la notte scorsa a Ficuzza, nel corleonese. La donna era stata dimessa poche ore prima dal Policlinico dove era stata ricoverata dopo una caduta e la frattura di una spalla. In ospedale, dove era rimasta per un mese, le erano stati diagnosticati altri problemi di salute importanti. Ieri le dimissioni, ma la donna è rimasta in barella per più di 4 ore sotto casa perché nessuno è riuscito ad aiutare la famiglia a portarla fino alla sua abitazione al 13esimo piano, a Palermo.

A quel punto i parenti hanno chiamato un’ambulanza privata e la donna è stata portata nella casa di campagna a Ficuzza. Qui le sue condizioni sono peggiorate. Fino al decesso. La Procura ha disposto l’autopsia.